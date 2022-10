V U. S. Steel sa s odbormi dohodli, mzda sa zvýši o 80 eur

Košice 25. októbra (TASR) – V košických oceliarňach U. S. Steel sa zvýši mesačná tarifná mzda každého zamestnanca o 80 eur mesačne. S účinnosťou od 1. novembra to zabezpečuje nový dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorý v pondelok (24. 10.) podpísali zástupcovia odborov a zamestnávateľa.



Súčasťou dohody podľa odborov je aj vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 100 eur. Za prácu v rozšírených špecifických profesiách sa mzdové zvýhodnenie zvýšilo na 30 eur mesačne.



Možné predĺženie pracovného času zamestnávateľom o dve hodiny týždenne sa mení na model štyri mesiace oznámením plus ďalšie dva mesiace schvaľovaním odbormi. Dosiaľ bol tento model 3 + 3, zamestnávateľ ho chcel zmeniť na model 6 + 6. Takýto bude po novom len pre okruh zamestnancov v administratíve. Pre zamestnancov prvovýroby to budú tri mesiace len po schválení odbormi. Mzdové zvýhodnenie pri zvýšení pracovného času bude 11,2 percenta tarifnej mzdy.



Hovorca podniku Ján Bača skonštatoval, že kolektívne vyjednávanie v tomto roku bolo extrémne komplikované. "Chceli sme dosiahnuť viac v oblasti pružnosti pracovného času. Potrebujeme vedieť flexibilnejšie plánovať pracovné zmeny. Je veľa neistôt a nepredvídateľnosti, príkladom sú energie a veľké výkyvy cien. To má dosah aj na domácnosti našich zamestnancov, a preto sme radi, že sme sa dohodli," uviedol pre TASR.



Pre spor v kolektívnom vyjednávaní vyhlásili odbory v oceliarňach ešte 25. apríla štrajkovú pohotovosť. Za hlavné dôvody označili neochotu zamestnávateľa adekvátne zvyšovať tarifné mzdy a jeho snahu o ďalšie predlžovanie týždenného pracovného času. V hlasovaní v auguste a septembri sa 70 % zamestnancov vyjadrilo za vyhlásenie štrajku.



"Je to taká silná kompromisná dohoda, určite tomu pomohol fakt, že sme vyzbierali podpisy na vyhlásenie štrajku. Na základe tohto faktu prebiehali veľmi konštruktívne rozhovory a minulý týždeň sme sa za stolom dohodli a ratifikovalo to v pondelok všetkých 12 základných organizácií pôsobiacich v U. S. Steel Košice pri Rade odborov OZ KOVO," povedal pre TASR odborársky predák Juraj Varga. Potvrdil, že deklaráciou zároveň došlo k odvolaniu štrajkovej pohotovosti, ktorá trvala 182 dní. "Cieľ nie je štrajk, cieľ je vždy dohoda, a toto je len nástroj na dosiahnutie cieľa. Takže momentálne je tzv. sociálny zmier v našej firme," dodal Varga.