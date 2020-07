V uplynulom týždni došlo k dvom smrteľným zrážkam vlaku s ľuďmi

Bratislava 20. júla (TASR) - Minulý týždeň evidovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dve smrteľné zrážky vlakov s ľuďmi, išlo o muža a ženu. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



ŽSR vyzývajú verejnosť na opatrnosť pri pohybe v blízkosti železničnej trate. "Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne," uviedla Feik Achbergerová. Zároveň dodala, že železnice apelujú na vodičov, cyklistov a chodcov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. "Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou 'Stoj, daj prednosť v jazde!' je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom," uviedla hovorkyňa ŽSR. Dodala, že tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.



ŽSR evidujú za 29. týždeň aj vandalizmus. Opätovne upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselné poškodzovania majetku.