V U.S. Steel Košice sa po dohode s odbormi zvýši mesačná mzda o 90 eur

Košice 28. marca (TASR) - V košických oceliarňach U.S. Steel sa mesačná tarifná mzda každého zamestnanca zvýši o 90 eur. S účinnosťou od 1. apríla to zabezpečuje nový dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorý v stredu (27. 3.) podpísali zástupcovia odborov a zamestnávateľa. Informovali o tom odborári s tým, že dohoda predlžuje platnú kolektívnu zmluvu do konca roka 2025.



Zamestnávateľ taktiež vyplatí v novembri tohto roka každému zamestnancovi za prácu jednorazovú odmenu 100 eur, pokiaľ oceliarne ku koncu septembra dosiahnu zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) minimálne 80 miliónov USD (73,96 milióna eur).



Dodatok ku kolektívnej zmluve podpísali obe strany po piatich kolách vyjednávania. "Výsledkom demokratického transparentného férového výstupu je sociálny zmier," oznámila Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice.



Dohodnuté znenie zahŕňa aj mzdové zvýhodnenia platné od 1. januára 2024, týkajúce sa práce v noci a cez víkendy, či kompenzáciu za sťažený výkon práce. Pracovný čas v oceliarňach platí podľa minuloročného dodatku.



Odborárski vyjednávači mali pôvodne za cieľ vyjednať nové znenie štvorročnej kolektívnej zmluvy so zameraním navýšiť prioritne tarifnú mzdu a udržať v najvyššej miere platný týždenný pracovný čas i tradičné sociálne benefity. Poukázali pritom na aktuálne "extrémne dynamické časy" a meniace sa vplyvné faktory na trhu s oceľou, ako sú vysoké ceny energií, vojna na Ukrajine či nedostatočná ochrana oceľových výrobkov pred dovozom do EÚ z tzv. tretích krajín. Upozornili aj na ohlásený predaj korporácie U.S. Steel japonskému koncernu Nippon Steel. Ako uviedli, "zodpovedne sme sledovali všetky indikátory a vyhodnotili proces vyjednávania novej kolektívnej zmluvy tak, že sme si stanovili za cieľ jej predĺženie do konca kalendárneho roka 2025".



Uzavretie dohody s odbormi pre TASR potvrdil za oceliarne U.S. Steel Košice hovorca Ján Bača s tým, že vedenie spoločnosti to v tomto čase považuje za dôležité.