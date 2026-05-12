V USA bude Slovensko reprezentovať agroprojekt SoilScale
Autor TASR
12. mája (TASR) - Slovenské finále globálnej startupovej súťaže Red Bull Basement vyhrali Krištof Piteľ a Tomáš Šipöcz s projektom SoilScale. Ide o riešenie pre vinohrady a sady, ktoré pomocou dát z dronov a umelej inteligencie (AI) dokáže detegovať choroby a škodcov skôr, než sú viditeľné voľným okom. Na svetovom finále v USA bude projekt súťažiť o investíciu 100.000 dolárov (85.193 eur). Informovala o tom spoločnosť Red Bull.
„Nápad vznikol v školskej lavici, keď sme sa zamýšľali, čo vylepšiť. Všimli sme si, že agrosektor je menej vyvinutý z pohľadu technológie a AI,“ vysvetlil Piteľ. Ich systém využíva multispektrálne snímanie, ktoré vidí aj to, čo ľudské oko nezachytí, a cez satelity s vysokým rozlíšením sleduje zmeny chlorofylu či nutričné hodnoty pôdy.
Do súťaže sa tento rok prihlásilo 405 projektov. Medzi finalistami podľa organizátora zarezonovali aj projekty Aidara, ktorý cez AI a WHO protokoly pomáha zdravotníkom správne diagnostikovať detských pacientov, alebo Green Pulse Maps, ktorý rieši tepelné ostrovy v mestách pomocou matematického algoritmu a satelitných snímok. Svetové finále súťaže sa uskutoční 1. - 3. júna v americkom San Franciscu. SoilScale sa v ňom postaví proti víťazom z viac ako 40 krajín.
(1 EUR = 1,1738 USD)
