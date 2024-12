V USA minuli na Čierny piatok na online nákupy takmer 11 mld. USD

Washington 1. decembra (TASR) - Američania minuli počas takzvaného Čierneho piatka, keď sa v Spojených štátoch začína vianočná nákupná sezóna, na online nákupoch rekordných takmer 11 miliárd USD. Veľký počet z nich využil pri hľadaní najväčších zliav umelú inteligenciu. Poukázali na to údaje služby Adobe Analytics, ktoré zverejnila agentúra AFP.



Podľa Adobe Analytics minuli americkí spotrebitelia počas Čierneho piatka na online nákupoch 10,8 miliardy USD (10,23 miliardy eur), čo predstavuje nový rekord. Medziročne sa tak maloobchodné tržby prostredníctvom online obchodov zvýšili o 10,2 %.



Prekonanie 10-miliardovej hranice predstavuje pre elektronický obchod výrazný krok vpred, keďže v minulosti boli nákupy na Čierny piatok doménou najmä kamenných obchodov, povedal v reakcii na zmenu situácie na americkom maloobchodnom trhu Vivek Pandya, analytik Adobe Digital Insights, divízie softvérovej firmy Adobe.



Vysoké tržby pritom neboli dôsledkom vyššej inflácie, ale rastúceho dopytu, dodala spoločnosť Adobe. Najviac sa nakupovali hračky, šperky, domáce spotrebiče, telová a vlasová kozmetika a oblečenie.



Významnú úlohu počas tohtoročného Čierneho piatka zohrala podľa analytikov umelá inteligencia. Návštevnosť stránok využívajúcich umelú inteligenciu vzrástla oproti minuloročnému Čiernemu piatku až o 1800 %, uviedla Adobe. Jej prieskum zároveň ukázal, že spotrebitelia nevyužívali umelú inteligenciu iba na vyhľadanie najlepších ponúk, ale aj na rýchlu lokalizáciu špecifických produktov či na informácie o výrobkoch.



Vysoký dopyt pokračuje, pričom aj za pondelok (2. 12.), ktorý je známy ako Cyber Monday, odhaduje Adobe rekordné online tržby. Tie by mali dosiahnuť 13,2 miliardy USD, o vyše 6 % viac než pred rokom.



Za päť dní odo Dňa vďakyvzdania (28. 11.) do konca Cyber Monday minú americkí spotrebitelia v rámci online nákupov 40,6 miliardy USD, predpokladá Adobe. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať medziročné zvýšenie online tržieb za toto obdobie približne o 7 %.



(1 EUR = 1,0562 USD)