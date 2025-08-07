Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Ekonomika

V USA nadobúdajú platnosť vyššie clá pre EÚ

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Nové clá sa týkajú dovozu zo zhruba 70 krajín vrátane všetkých 27 členských štátov EÚ.

Autor TASR
Washington 7. augusta (TASR) - Vyššie clá, ktoré americký prezident Donald Trump uvalil na dovoz z členských štátov Európskej únie a približne 70 ďalších krajín, vo štvrtok nadobudli účinnosť, informovala agentúra DPA, píše TASR.

Podľa amerických úradov sa nové sadzby začali uplatňovať od polnoci miestneho času vo Washingtone (06:00 h SELČ). Európska komisia však očakáva, že 15-percentné clo na väčšinu výrobkov z EÚ začne platiť až v piatok.

Nové clá sa týkajú dovozu zo zhruba 70 krajín vrátane všetkých 27 členských štátov EÚ. Brusel už prisľúbil výrazné investície do americkej ekonomiky ako gesto ústretovosti v obchodných vzťahoch. Presné podmienky a načasovanie investícií sú však zatiaľ predmetom rokovaní.

Iný harmonogram dostali aj Čína a Mexiko, doplnila DPA. V ich prípade pokračujú samostatné obchodné rokovania.

Trump medzitým pohrozil, alebo už nariadil dodatočné clá i voči krajinám, ktoré udržiavajú obchodné vzťahy s Ruskom. Podľa neho totiž takéto styky nepriamo podporujú vojnu, ktorú Rusko rozpútalo voči Ukrajine.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely