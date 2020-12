V USA odštartoval po dlhej dobe prvý komerčný let Boeingu 737 MAX

Miami 29. decembra (TASR) - Lietadlá Boeing 737 MAX sa v USA vracajú do prevádzky po uzemnení od marca 2019 spôsobenom dvoma tragickými nehodami mimo prevádzky.



V utorok okolo 16.30 h SEČ odštartoval z medzinárodného letiska v Miami let 718 spoločnosti American Airlines smerujúci na newyorské letisko LaGuardia.



"Letíme Boeingom 737 MAX," ohlásil kapitál Sean Roskey prostredníctvom komunikačného systému v lietadle za aplauzu cestujúcich, medzi ktorými bol prezident American Airlines, posádka a ďalší zamestnanci aerolínií. "Maximálne dôverujeme tomuto lietadlu. Veď je na palube aj moja manželka."



Hovorkyňa American Airlines uviedla, že na palube 172-miestneho lietadla je 87 cestujúcich. Lietadlo by sa ešte v utorok malo takmer plné vrátiť do Miami.



Boeing 737 MAX sa vrátil do komerčných služieb 9. decembra po bezproblémovom lete brazílskeho nízkonákladového dopravcu Gol. Utorkový let American Airlines je prvým komerčným letom 737 MAX v USA.