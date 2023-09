V USA pokračuje tretí deň štrajk v troch najväčších automobilkách

Detroit 17. septembra (TASR) - Štrajk zamestnancov troch najväčších amerických automobiliek, ktorý organizuje odborový zväz United Auto Workers (UAW), pokračuje v nedeľu už tretí deň a bez vyhliadok na rýchle riešenia na obzore. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Približne 12.700 pracovníkov automobiliek General Motors (GM), Ford a Stellantis, materskej firmy Chrysleru, zostáva v štrajku v rámci koordinovanej akcie UAW v troch závodoch v Detroite, centre amerického automobilového priemyslu po tom, ako vo štvrtok (14. 9.) o polnoci miestneho času vypršali predchádzajúce štvorročné pracovné zmluvy. Ide o najambicióznejšiu protestnú akciu v americkom priemysle za uplynulé desaťročia.



Vyjednávači odborov a zástupcovia automobiliek obnovili rozhovory v sobotu (16. 9.). Podľa UAW diskusie o novej zmluve s Ford Motor boli "primerane produktívne", zatiaľ čo Stellantis zlepšil svoju ponuku.



Stellantis bude pokračovať v rokovaniach v pondelok (18. 9.) a GM plánuje v nedeľu rozhovory v rámci niektorých výborov. Prezident UAW Shawn Fain by sa mal v nedeľu objaviť v dvoch celonárodných spravodajských reláciách.



Stellantis v sobotu zvýšil svoju ponuku a navrhol rast miezd o 20 % počas 4,5-ročného zmluvného obdobia vrátane okamžitého zvýšenia platov o 10 %. To zodpovedá návrhom GM a Ford. Ale UAW požaduje dvojnásobok, teda zvýšenie miezd o 40 % do roku 2027 s okamžitým nárastom o 20 %.



Odborový zväz UAW tiež varoval, že štrajk by sa mohol rozšíriť z Detroitu aj do ďalších závodov automobiliek v USA. V súčasnosti totiž štrajkuje len asi 12.700 zo 150.000 členov UAW.



Stellantis, ktorý vznikol fúziou automobiliek Chrysler, Fiat a francúzskej skupiny PSA, v tejto súvislosti upozornil, že ak rozhovory naberú zlý smer, "ohrozí to dlhodobú konkurencieschopnosť spoločnosti, čo negatívne ovplyvní zamestnancov aj komunity".



Zamestnanci zase vyhlasujú, že automobiloví giganti musia ponúknuť výrazne lepšie balíky, aby vykompenzovali to, čo označili za "úbohé mzdy" a škrty v benefitoch po finančnej kríze v roku 2008, keď GM aj Chrysler prešli bankrotovou reorganizáciou. Chcú tiež zvýšenie platov pre slabšie platených dočasných zamestnancov.