V USA prestala platiť colná výnimka na lacné balíky z Číny

Washington 2. mája (TASR) - Od piatka sa spotrebitelia v USA musia vyrovnávať s ďalšími dôsledkami osobitných ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. O polnoci bola zrušená výnimka pre tovar z Číny s colnou hodnotou nižšou ako 800 dolárov (703,42 eura). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vďaka výnimke mohli čínski online predajcovia, ako napríklad Temu a Shein, vo veľkom dodávať svoje výrobky do USA. Washington teraz na tento tovar tiež zaviedol clá. Trump uvalil osobitné clá vo výške 145 % na väčšinu tovaru z Číny. Denník Wall Street Journal (WSJ) uviedol, že čínske spoločnosti Shein a Temu už minulý týždeň upravili ceny na svojich internetových stránkach a zvýšili ich približne o 40 % až 100 %. Zákazníčka Temu zo štátu Washington pre denník New York Times (NYT) uviedla, že k hodnote objednanej zásielky pribudol nový dovozný poplatok. K sume 83,80 USD v jej nákupnom košíku tak colné úrady pripočítali ďalších 92,08 USD.



Položky v hodnote nižšej ako 800 USD sa mohli do Spojených štátov roky dovážať bez toho, aby príjemca musel platiť clo alebo predkladať obvyklé dokumenty na nákup zahraničného tovaru. Dovoz tovaru s nízkou hodnotou tak dosiahol obrovský objem. Podľa televíznej stanice CNN sa v minulom fiškálnom roku týmto spôsobom dostalo do USA 1,36 miliardy balíkov.



(1 EUR = 1,1373 USD)