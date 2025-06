V USA pribudol ďalší podnik s menom Trump v názve

New York 16. júna (TASR) - Trumpova rodina v pondelok oznámila, že udelila licenciu na použite svojho mena v názve novej mobilnej službe. Ide o najnovšiu zo série akcií, ktoré boli ohlásené v čase, keď je prezidentom USA Donald Trump, napriek etickým obavám, že by mohol ovplyvniť verejnú politiku alebo mať z toho osobný prospech. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Eric Trump, jeden zo synov prezidenta, ktorí riadia Trump Organization, povedal, že nový podnik s názvom Trump Mobile bude poskytovať mobilné služby a predávať telefóny vyrobené v USA, pričom bude mať aj call centrum v krajine.



Oznámenie o vzniku novej služby s názvom T1 Mobile a nového telefónu nasleduje po aprílových realitných transakciách Trumpovej rodinnej spoločnosti na Blízkom východe vrátane výstavy luxusného golfového rezortu v Katare. A tiež po dohode o realitných projektoch vo Vietname. Na týchto dohodách sa však pracovalo ešte pred zvolením Trumpa za prezidenta.



„Tvrdo pracujúci Američania si zaslúžia mobilnú službu, ktorá je cenovo dostupná, odráža ich hodnoty a poskytuje kvalitu, na ktorú sa môžu spoľahnúť,“ uviedol Eric Trump vo vyhlásení.



Prezident Trump minulý mesiac kritizoval technologický gigant Apple za to, že plánuje vyrábať väčšinu svojich iPhonov v Indii. A pohrozil mu uvalením cla vo výške 25 %, pokiaľ nezačne vyrábať tento produkt v domovskej krajine.



Trump Organization uviedla, že nový telefón v zlatej farbe bude dostupný od augusta pod názvom T1 Phone a nebude navrhnutý ani vyrobený spoločnosťou Trump Mobile, ale inou firmou.



Nová mobilná služba bude stáť 47,45 USD (41,22 eura) mesačne a bude spolupracovať s existujúcimi mobilnými operátormi s prístupom k sieti 5G. Služba Trump bude ponúkať bezplatné texty a hovory a neobmedzené dáta. Ponúkne tiež bezplatnú asistenčnú službu na cestách a službu telehealth, ktorá umožní volajúcim získať recepty.



(1 EUR = 1,1512 USD)