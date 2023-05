V USA rastú obavy z problémov ďalších regionálnych bánk

New York 4. mája (TASR) - Po kolapse viacerých regionálnych bánk v Spojených štátoch nastupujú obavy z ďalších otrasov. Spoločnosť PacWest Bancorp vo štvrtok oznámila, že s investormi rokuje o "strategických možnostiach" vrátane možného predaja spoločnosti. Tým potvrdila medializované informácie, ktoré prenikli na verejnosť už v stredu (3. 5.). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters,



PacWest Bancorp spravuje aktíva v hodnote 44 miliárd USD (39,73 miliardy eur). To zodpovedá približne 20 % celkových aktív v správe bánk Silicon Valley Bank, Signature Bank a First Republic Bank, ktoré skolabovali v uplynulých dvoch mesiacoch.



Denník Financial Times rovnako vo štvrtok informoval, že možnosť úplného alebo čiastočného odpredaja zvažuje aj ďalšia regionálna banka Western Alliance. Odvolával sa pritom na zdroje oboznámené s problematikou, spoločnosť ale správu dementovala.



(1 EUR = 1,1074 USD)