V USA sa pred nástupom ciel snažia urýchliť dovoz brazílskej kávy

New York 19. júla (TASR) - Obchodníci s komoditami bojujú s časom, aby na americký trh dostali čo najviac kávy z Brazílie, než do platnosti vstúpi prezidentom Donaldom Trumpom oznámené 50-percentné dovozné clo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Niektorí obchodníci presmerovávajú plavidlá, ktoré sú už na mori, aby nezastavovali v iných prístavoch a čo najskôr sa dostali do Spojených štátov. Ďalší posielajú časť z brazílskej kávy, ktorú majú v Kanade či Mexiku určenú pre tamojšie trhy, na trh USA. Medzitým americkí dovozcovia začínajú zverejňovať veľkoobchodné ceny pre dodávky kávy s príchodom do USA po 1. auguste už s 50-percentným clom.



„Presmerovali sme časť nákladu, aby sme ho dostali do amerických prístavov ešte pred 1. augustom. Pôvodne mala cesta trvať dlhšie,“ povedal Jeff Bernstein, šéf v spoločnosti obchodujúcej s kávou RGC Coffee. „Časť nákladu sa nám však urýchliť nepodarí,“ dodal.



Brazília produkuje približne tretinu z celkového objemu kávy, ktorá sa spotrebuje na trhu USA. Káva vyprodukovaná priamo v USA sa na celkovej domácej spotrebe podieľa iba 1 %. Zavedenie vysokého dovozného cla sa odrazí na cene komodity, ktorá patrí k základným potravinám Američanov. Ceny pritom už vlani zaznamenali v dôsledku slabej produkcie prudký rast.



„Je to forma dane, ktorá škodí iba americkým firmám. Nikomu inému. Neškodí Brazílii, ani brazílskemu prezidentovi Lula da Silvovi. Nové 50-percentné clo predstavuje existenčnú hrozbu pre amerických dovozcov, ako som ja,“ povedal Steve Walter Thomas, riaditeľ americkej firmy Lucatelli Coffee.



Vstup cla do platnosti povedie podľa obchodníkov k zmene tokov na medzinárodnom trhu s kávou. Brazílska komodita bude presmerovaná na trhy Európy a Ázie a americké firmy začnú vo väčšej miere nakupovať kávu z iných krajín Južnej Ameriky či z Afriky. Táto zmena však nie je jednoduchá a pre dovozcov bude znamenať vyššie náklady, dodali obchodníci.



Jeden z obchodníkov, ktorý si neželal byť menovaný, povedal, že brazílska káva predstavuje zhruba tretinu z objemu predaja reťazcov rýchleho občerstvenia ako Dunkin´ Donuts a Tim Hortons. Vo veľkej miere ju využíva aj najväčší kaviarenský reťazec Starbucks.



Americká asociácia kávy sa k clám odmietla vyjadriť. Uviedla však, že „káva je neoddeliteľnou súčasťou americkej ekonomiky a života Američanov,“ keďže až dve tretiny dospelých obyvateľov USA pije kávu každý deň. Samotná asociácia už požiadala vládu, aby kávu z ciel zavedených voči Brazílii vyradila.