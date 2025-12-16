< sekcia Ekonomika
V USA sa v novembri vytvorilo viac pracovných miest, než sa čakalo
Autor TASR,aktualizované
Washington 16. decembra (TASR) - Zamestnanosť v USA v novembri vzrástla o niečo viac, než sa očakávalo. Miera nezamestnanosti však prekvapivo stúpla na najvyššiu úroveň za viac ako 4 roky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva sa zvýšil o 64.000, uviedol Federálny úrad pre štatistiku práce (BLS). Ekonómovia počítali so 45.000 novými pracovnými miestami.
Správa o vývoji na trhu práce bola odložená pre obmedzenie činnosti federálnej vlády, takzvaný shutdown. Pôvodne mala byť vydaná 5. decembra.
Úrad takisto zverejnil skrátené údaje za október. Podľa nich sa počet pracovných miest v októbri znížil o 105.000. Ekonómovia vo všeobecnosti očakávali pokles po prekvapivom septembrovom náraste o 119.000.
