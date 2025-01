V USA v minulom roku predaj starších domov klesol na najnižšiu úroveň

Washington 24. januára (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch klesol v minulom roku na najnižšiu úroveň za takmer tri desaťročia. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Predaj starších domov v USA dosiahol vlani po prepočítaní na ročnú mieru 4,06 milióna. To je najnižšia úroveň od roku 1995, uviedla NAR.



K poklesu došlo napriek tomu, že za posledné tri dekády sa zvýšil počet obyvateľov USA a vzrástol aj počet pracovných miest, povedal na margo výsledkov hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. Poukázal však na problémy s dostupnosťou domov v dôsledku vysokých úrokov na hypotékach a rastúcich cien nehnuteľností.



Za samotný december však boli čísla lepšie než v predchádzajúcom mesiaci. Predaj vzrástol oproti novembru o 2,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,2 milióna. To je najvyšší predaj od februára.



V medziročnom porovnaní sa počet starších domov v USA zvýšil o 9,3 %. Tempo rastu tak bolo najvyššie od júna 2021.



Mediánová cena staršieho domu v Spojených štátoch dosiahla 404.400 USD (386.173 eur). V porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 6 %.



(1 EUR = 1,0472 USD)