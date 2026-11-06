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V USA sa vytvorilo výrazne viac pracovných miest, než sa čakalo
Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva stúpol o 165.000 po septembrovom zvýšení o 60.000 (revízia z +29.000), uviedlo americké ministerstvo práce.
Autor TASR,aktualizované
Washington 6. novembra (TASR) - V Spojených štátoch sa v októbri vytvorilo výrazne viac pracovných miest, než sa očakávalo. To signalizuje, že trh práce v USA je naďalej prekvapivo silný aj napriek nedávnemu zvýšeniu úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ CNBC, tradingeconomics a yahoo finance.
Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva stúpol o 165.000 po septembrovom zvýšení o 60.000 (revízia z +29.000), uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s 59.000 novými pracovnými miestami. Tvorba pracovných miest bola najsilnejšia za uplynulých sedem mesiacov. Počet nových pracovných miest bol zároveň podstatne vyšší než priemerný mesačný prírastok 48.000 za predchádzajúcich 12 mesiacov.
Ministerstvo okrem septembra výrazne revidovalo aj augustový údaj. V auguste sa vytvorilo 186.000 nových pracovných miest, čo je o 53.000 viac, než sa predpokladalo.
Miera nezamestnanosti klesla na 4,1 %, pričom sa očakávala jej stagnácia na 4,2 %.
Priemerná hodinová mzda v októbri medzimesačne stúpla o 0,4 %, zatiaľ čo analytici prognózovali +0,3 %. V medziročnom porovnaní mzdy vzrástli o 3,1 % oproti očakávanému zvýšeniu o 2,9 %.
Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva stúpol o 165.000 po septembrovom zvýšení o 60.000 (revízia z +29.000), uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s 59.000 novými pracovnými miestami. Tvorba pracovných miest bola najsilnejšia za uplynulých sedem mesiacov. Počet nových pracovných miest bol zároveň podstatne vyšší než priemerný mesačný prírastok 48.000 za predchádzajúcich 12 mesiacov.
Ministerstvo okrem septembra výrazne revidovalo aj augustový údaj. V auguste sa vytvorilo 186.000 nových pracovných miest, čo je o 53.000 viac, než sa predpokladalo.
Miera nezamestnanosti klesla na 4,1 %, pričom sa očakávala jej stagnácia na 4,2 %.
Priemerná hodinová mzda v októbri medzimesačne stúpla o 0,4 %, zatiaľ čo analytici prognózovali +0,3 %. V medziročnom porovnaní mzdy vzrástli o 3,1 % oproti očakávanému zvýšeniu o 2,9 %.