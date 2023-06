V USA skončia v odpade tony potravín, aktivisti sa to snažia zmeniť

Los Gatos 24. júna (TASR) - V USA končia v odpade tony nevyužitých potravín. Hnutie upcycling sa snaží zamedziť ich plytvaniu a vytvárať z potenciálneho odpadu kvalitné produkty. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Vedúci výroby zmrzliny v Salt & Straw Tyler Malek používa zvyšky srvátky z výroby jogurtov na citrónový krém. A do čokoládového jačmenného mlieka primiešava zvyšky zŕn z varenia piva, aby získalo ľahkú a krémovú chuť.



Malekov zmrzlinový reťazec patrí medzi tie, ktoré sú v popredí hnutia upcycling, procesu vytvárania vysoko kvalitných potravinárskych produktov zo zvyškov. Reťazec ponúka napríklad zmrzlinu zo zvyškov kakaovej dužiny z výroby čokolády, ktorá by inak vyšla nazmar.



Tento trend je čoraz populárnejší, pretože spotrebitelia viac čítajú etikety a sledujú, odkiaľ ich jedlo pochádza a ako ovplyvňuje životné prostredie.



Každý rok sa v USA vyhodí viac ako 35 miliónov ton potravín, zhruba 40 % produkcie v krajine. Národné hospodárstvo to stojí podľa združenia Upcycled Food Association viac ako 200 miliárd USD (183,76 miliardy eur).



Upcyklované potraviny sú čoraz bežnejšou súčasťou koláčových zmesí a zeleninových lupienkov v obchodoch s tzv. naturálnymi potravinami. Patrí sem ovocie a zelenina z fariem, ktoré sú jedlé, no reštaurácie a obchody ich často odmietajú pre nedokonalý tvar alebo farbu, ako sú biele jahody, zvädnutá zelenina a škaredé huby.



Upcycled Food Association, ktorá v sobotu slávi Svetový deň upcyklácie, má oficiálnu pečať Upcycling Certified pre produkty. Združenie v roku 2021 udelilo certifikát asi 30 produktom a teraz má toto označenie už 450 výrobkov.



"Množstvo potravín, ktoré sa v našom dodávateľskom reťazci vyhodia, je v skutočnosti spôsobené archaickými štandardmi alebo vnímaním toho, čo je podľa nás jedlé alebo kvalitné jedlo," povedala Angie Cronová, riaditeľka združenia.



Pečať združenia majú tiež všetky produkty vyrobené spoločnosťou Renewal Mill so sídlom v Oaklande, ktorá využíva vedľajšie produkty z výroby rastlinného mlieka na výrobu múky a ďalších produktov, aby znížila množstvo odpadu.



"Naším prvým produktom je dužina, ktorá zostala po výrobe sójového mlieka. Premenili sme ju na bezlepkovú múku s vysokým obsahom vlákniny, ktorú nazývame okara múka," povedala spoluzakladateľka Caroline Cottová. "A potom používame túto múku na výrobu vecí, ako sú zmesi na pečenie či sušienky," dodala.



Hnutie upcycling sa neobmedzuje na využívanie vedľajších produktov z výroby. Reštaurácia v San Franciscu sa napríklad zameriava na ingrediencie, ako sú škaredé huby, zdeformované papriky a vyblednuté paradajky, ako aj odrezky z mäsa či hovädzie srdce na prípravu obľúbených mäsových guliek.



"Veľa ľudí si myslí, že sa vyhadzujú len zhnité či pokazené potraviny, ale máme extrémne nadproduktívny potravinový systém, ktorý predstavuje tony odpadu," skonštatovala Kayla Abeová, spolumajiteľka reštaurácie Shuggie's Trash Pie.



Niektorí ľudia podľa nej ani nevedia, že konzumujú mäsové guľky z hovädzieho srdca. Objednajú si ich a povedia, že to bola najlepšia fašírka, akú kedy v živote jedli, dodala.