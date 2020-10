V USA slávia tento rok návrat vo veľkom štýle hmotné darčeky

New York 24. októbra (TASR) - Vstupenky na koncert alebo cestovný itinerár pod stromček? Ani náhodou, je rok 2020 a "hmotné" darčeky slávia návrat vo veľkom štýle, aspoň v USA. Ukázali to údaje z najnovšieho prieskumu spoločnosti Deloitte, ktoré určite potešia amerických maloobchodníkov v týchto náročných časoch.



Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch boli veľmi módne zážitkové darčeky, čo podnietilo množstvo maloobchodníkov, aby prehodnotili svoje stratégie, pandémia ochorenia COVID-19 tento trend zrušila.



Očakáva sa však, že priemerné výdavky domácností v USA počas tohoročnej vianočnej sezóny oproti roku 2019 klesnú o 7 %. A cestovné výdavky sa znížia až o 34 %, skonštatoval Rod Sides, podpredseda spoločnosti Deloitte. Časť z peňazí, ktoré spotrebitelia zvykli minúť mimo domova, pôjdu tento rok na nákupy "nedarčekových" produktov, ako sú napríklad nábytok, vybavenie domácností či sezónne dekorácie.



„Zaznamenávame posun, pokiaľ ide o to, čo ľudia kupujú,“ uviedol Sides. „Sústreďujú sa na domácnosť a trochu viac dekorujú. Cestovanie už nie je na takom mieste ako v minulosti.“



Tohoročný odklon od zážitkových darčekov je dobrou správou pre obchodníkov s vybavením pre domácnosti, ktorí už v lete zaznamenali oživenie predaja, na rozdiel od predajcov oblečenia, ktorí majú problémy s odbytom, keďže tento rok si spotrebitelia menej obmieňajú svoje šatníky.



Tento posun bol zjavný už v údajoch za september. „Pri menších výdavkoch za služby, ako je cestovanie a zábava mimo domova, sa časť peňazí presúva do pokladní maloobchodníkov,“ uviedol vo vyhlásení hlavný ekonóm Národnej maloobchodnej federácie Jack Kleinhenz.



Ukážkovým príkladom je Rebecca Shawová, 25-ročná manažérka sociálnych médií vo Philadelphii. Patrí k tým, ktorí museli tento rok zásadne prehodnotiť svoje vianočné plány. Za normálnych okolností rada dávala členov rodiny pod stromček zážitkové darčeky, napríklad poukazy na zoskok padákom alebo lístky na športové podujatia. No vzhľadom na rýchle šírenie nového koronavírusu teraz zvažuje ako alternatívu darčekové karty Visa alebo niekoľkomesačné predplatné balíkov služieb.



„Hmotné veci môžu zmiznúť, ale spomienky tu môžu byť navždy,“ povedala Shawová. Dodala, že za normálnych okolností má radšej spomienky na zážitky ako oblečenie, ktoré sa nemusí obdarovanému páčiť alebo mu nesadne.