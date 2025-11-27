< sekcia Ekonomika
V USA štartuje vianočná nákupná sezóna
Autor TASR
New York 27. novembra (TASR) - Američania vo štvrtok oslavujú Deň vďakyvzdania, po ktorom nasleduje čierny piatok, oficiálny začiatok vianočnej nákupnej sezóny a najväčší nákupný deň v USA. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Tohtoročný štart vianočnej sezóny prichádza v čase, keď sa firmy pokúšajú zorientovať v neistom ekonomickom prostredí a zápasia s rozsiahlymi clami prezidenta Donalda Trumpa na dovážaný tovar. Mnohé absorbovali časť nákladov a namiesto zvyšovania cien pre zákazníkov znížili nábor zamestnancov.
Dôvera spotrebiteľov v americkú ekonomiku tento mesiac klesla na najnižšiu úroveň od apríla, keď Trump oznámil svoje clá. Prispeli k tomu aj odstávka vlády, najdlhšia v histórii, slabý nábor a tvrdohlavo vysoká inflácia, ukázal prieskum Conference Board.
Napriek tomu zostali zákazníci v USA odolní a ochotní míňať, aspoň podľa solídnych štvrťročných správ o predaji maloobchodných reťazcov ako Walmart, Best Buy a ďalších. Manažéri reťazcov však tvrdia, že zákazníci sa zameriavajú na zľavy a sú selektívni v tom, čo kupujú.
Napriek tomu analytici a manažéri nákupných centier zaznamenali už na začiatku novembra solídne predaje. Návštevnosť nákupných centier pred čiernym piatkom prekonala čísla z roku 2019 pred pandémiou nového koronavírusu, povedala Jill Renslowová, riaditeľka pre rozvoj obchodu a marketing v nákupnom centre Mall of America v Bloomingtone v Minnesote.
Prognóza Národnej maloobchodnej federácie, najväčšej maloobchodnej skupiny v USA, predpovedá zdravý rast sviatočných tržieb. Skupina odhadla, že zákazníci v novembri a decembri minú dohromady 1,01 až 1,02 bilióna USD (872,42 až 881,06 miliardy eur), čo bude o 3,7 % až 4,2 % viac ako v minulom roku. Maloobchodníci vykázali v minulom roku sviatočné tržby vo výške 976 miliárd USD, o 4,3 % vyššie ako v roku 2023, uviedla skupina.
Spoločnosť Mastercard SpendingPulse, ktorá sleduje výdavky v rámci všetkých platobných metód vrátane hotovosti, predpovedala nárast sviatočných tržieb o 3,6 % od 1. novembra do 24. decembra. Na porovnanie, vlani v rovnakom období stúpli o 4,1 %.
Online predaje sú zatiaľ silné. Podľa Adobe Analytics od 1. novembra do nedele 23. novembra spotrebitelia minuli 79,7 miliardy USD, o 7,5 % viac ako v predchádzajúcom roku.
Clá zohrali úlohu pri cenových stratégiách obchodov. Mnohí maloobchodníci zrýchlili dodávky niektorého sviatočného tovaru ešte pred nadobudnutím platnosti ciel a zároveň absorbovali časť dodatočných dovozných nákladov. Obchody však preniesli do cien aj časť nákladov na položky, ako sú hračky, ktoré pochádzajú prevažne z Číny.
(1 EUR = 1,1577 USD)