V USA v máji nečakane pribudli nové pracovné miesta

Washington 5. júna (TASR) - V USA bolo v máji nečakane vytvorených až 2,5 milióna pracovných miest, vďaka čomu miera nezamestnanosti klesla. To prekvapilo analytikov z Wall Street, ktorí počítali s ďalšiu vlnou prepúšťania. Americké akcie v reakcii na túto správu posilnili.



V mnohých štátoch USA sa v máji začali do istej miery znovu otvárať ekonomiky a firmy, a to pomohlo niekoľkým miliónom ľudí vrátiť sa na svoje pracovné miesta.



Aj ďalšie ekonomické ukazovatele naznačujú, že americké hospodárstvo už možno začína ožívať, aj keď je jeho výkon zatiaľ dosť slabý.



Podľa najnovších údajov ministerstva práce vo Washingtone zamestnávatelia v USA, zo všetkých odvetví okrem poľnohospodárstva, vytvorili v máji 2,51 milióna pracovných miest po aprílovej revidovanej strate 20,69 milióna pracovných miest.



Rast zamestnanosti prekvapil ekonómov, ktorí očakávali stratu ďalších 8 miliónov pracovných miest po tom, ako mal v apríli podľa predbežných údajov klesnúť počet pracovných miest o 20,5 milióna.



Po neočakávanom prírastku nových miest sa miera nezamestnanosti v USA v máji znížila na 13,3 % zo 14,7 % v apríli. Ekonómovia pritom očakávali nárast nezamestnanosti až na 19,8 %.