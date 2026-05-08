V USA vzniklo v apríli dvojnásobne viac nových miest, než sa čakalo
V USA vzniklo minulý mesiac viac než 110. 000 nových pracovných miest.
Autor TASR
Washington 8. mája (TASR) - V Spojených štátoch vzniklo minulý mesiac viac než 110.000 nových pracovných miest. Aj keď v porovnaní s marcom to predstavuje pokles, analytici počítali so vznikom zhruba polovičného počtu nových pozícií oproti číslu, ktoré v piatok zverejnilo americké ministerstvo práce. To znamená, že pracovný trh v USA je dostatočne odolný, čo posilňuje očakávania, že americká centrálna banka ešte nejaký čas s úrokovými sadzbami hýbať nebude. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.
Podľa údajov ministerstva práce sa v Spojených štátoch vytvorilo v apríli mimo poľnohospodárstva 115.000 nových pracovných miest. To je o 70.000 menej než v predchádzajúcom mesiaci, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor.
Ekonómovia však počítali s poklesom na 65.000, prípadne až na 55.000 nových miest. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za marec, ktoré poukazovali na vytvorenie 178.000 nových pozícií.
Miera nezamestnanosti sa udržala na úrovni 4,3 %. V tomto prípade ministerstvo práce potvrdilo očakávania ekonómov.
Vojna na Blízkom východe spôsobila najväčšie narušenie dodávok ropy a ďalších surovín v histórii a výrazne zvýšila ceny ropy, plynu a ďalších komodít. Napriek tomu konflikt v regióne, ktorý sa začal 28. februára útokom USA a Izraela na Irán, zatiaľ väčšie škody americkému trhu práce nespôsobil. Podľa ekonómov sa však môže na vývoji amerického pracovného trhu odraziť neskôr.
