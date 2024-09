V USA vzniklo v auguste viac pracovných miest než v júli

Washington 6. septembra (TASR) - V USA vzniklo v auguste viac než 140.000 nových pracovných miest. To je výrazne viac než v predchádzajúcom mesiaci, tvorba pracovných pozícií však zaostala za očakávaniami. Na druhej strane, nezamestnanosť sa mierne znížila, prvýkrát za päť mesiacov. Tieto údaje naznačujú, že trh práce sa ochladzuje, avšak iba miernym tempom. To otvára cestu k zníženiu úrokových sadzieb na septembrovom zasadnutí centrálnej banky, aj keď nie vo veľkom rozsahu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a Reuters.



V auguste sa v USA vytvorilo mimo poľnohospodárstva 142.000 nových pracovných miest, uviedlo americké ministerstvo práce. Na porovnanie, v júli to bolo iba 89.000 pozícií, čo predstavuje výraznú revíziu smerom nadol, keď pôvodne sa za júl udával vznik 114.000 nových pracovných miest.



Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters však počítali s lepšími augustovými údajmi. Za minulý mesiac očakávali vznik až 160.000 nových pracovných pozícií.



Slabšia než očakávaná tvorba nových pracovných miest neznamená podľa analytikov automaticky zhoršovanie podmienok na trhu práce. Augustové údaje sú totiž zvyčajne pri prvých odhadoch slabšie, než predpokladajú ekonómovia. Neskoršia revízia býva často smerom nahor.



Navyše, pozitívne sa vyvíjala miera nezamestnanosti. V auguste dosiahla 4,2 %, čo v porovnaní s júlom predstavuje pokles o 0,1 percentuálneho bodu a prvý pokles nezamestnanosti v USA od marca. Júlová nezamestnanosť na úrovni 4,3 % bola najvyššia za takmer tri roky.