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V USA vzniklo v auguste vyše 160.000 nových pracovných miest
Výsledky sú podstatne lepšie aj oproti odhadom analytikov.
Autor TASR
Washington 4. septembra (TASR) - Americký pracovný trh sa v auguste výrazne zotavil, pričom počet vytvorených pracovných miest vysoko prekonal očakávania. Zvýšenie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed) na septembrovom zasadnutí je tak stále na stole. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a Reuters, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva práce.
Ministerstvo v piatok uviedlo, že v Spojených štátoch vzniklo v auguste mimo poľnohospodárstva 162.000 nových pracovných pozícií. Navyše, revidovalo aj údaje za júl, a to smerom nahor. Namiesto pôvodne uvádzaného zániku 23.000 pozícií oznámilo, že ich v júli 21.000 vzniklo.
Výsledky sú podstatne lepšie aj oproti odhadom analytikov. Tí očakávali, že v auguste vznikne v USA zhruba 55.000 až 56.000 nových pracovných miest, pričom vychádzali z pôvodných údajov za júl, poukazujúcich na zánik pracovných miest.
Lepšie údaje vykázala aj miera nezamestnanosti za minulý mesiac. Udržala sa na úrovni 4,1 %, pričom analytici oslovení agentúrou AP očakávali jej zvýšenie na 4,2 %.
To znamená, že americký trh práce je naďalej dostatočne stabilný. Po pôvodne nečakane slabých číslach spred mesiaca boli práve dáta z pracovného trhu za august jednou z kľúčových informácií, ktorá by mala rozhodovať o tom, čo urobí Fed s úrokovými sadzbami na svojom najbližšom zasadnutí. To sa uskutoční 15. a 16. septembra.
Najnovšie údaje sú omnoho lepšie, než sa čakalo, navyše, lepšie v porovnaní s predbežným odhadom sú aj údaje za júl, čo znamená, že Fed by stále mohol úrokové sadzby na septembrovom zasadnutí zvýšiť. Dôležité tak teraz budú údaje o vývoji cien výrobcov a o spotrebiteľskej inflácii zverejnené na budúci týždeň.
Ministerstvo v piatok uviedlo, že v Spojených štátoch vzniklo v auguste mimo poľnohospodárstva 162.000 nových pracovných pozícií. Navyše, revidovalo aj údaje za júl, a to smerom nahor. Namiesto pôvodne uvádzaného zániku 23.000 pozícií oznámilo, že ich v júli 21.000 vzniklo.
Výsledky sú podstatne lepšie aj oproti odhadom analytikov. Tí očakávali, že v auguste vznikne v USA zhruba 55.000 až 56.000 nových pracovných miest, pričom vychádzali z pôvodných údajov za júl, poukazujúcich na zánik pracovných miest.
Lepšie údaje vykázala aj miera nezamestnanosti za minulý mesiac. Udržala sa na úrovni 4,1 %, pričom analytici oslovení agentúrou AP očakávali jej zvýšenie na 4,2 %.
To znamená, že americký trh práce je naďalej dostatočne stabilný. Po pôvodne nečakane slabých číslach spred mesiaca boli práve dáta z pracovného trhu za august jednou z kľúčových informácií, ktorá by mala rozhodovať o tom, čo urobí Fed s úrokovými sadzbami na svojom najbližšom zasadnutí. To sa uskutoční 15. a 16. septembra.
Najnovšie údaje sú omnoho lepšie, než sa čakalo, navyše, lepšie v porovnaní s predbežným odhadom sú aj údaje za júl, čo znamená, že Fed by stále mohol úrokové sadzby na septembrovom zasadnutí zvýšiť. Dôležité tak teraz budú údaje o vývoji cien výrobcov a o spotrebiteľskej inflácii zverejnené na budúci týždeň.