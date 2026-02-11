< sekcia Ekonomika
V USA vzniklo v januári 130.000 nových pracovných miest
Miera nezamestnanosti zaznamenala ďalší pokles.
Autor TASR
Washington 11. februára (TASR) - V Spojených štátoch sa v januári vytvoril nečakane vysoký počet nových pracovných miest a lepšie, než očakávali ekonómovia, sa vyvíjala aj miera nezamestnanosti. Tá zaznamenala ďalší pokles. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce. Nové údaje zároveň naznačujú stabilný pracovný trh a priestor pre americkú centrálnu banku držať úrokové sadzby nezmenené ešte nejaký čas.
V januári vzniklo v USA mimo poľnohospodárstva 130.000 nových pracovných pozícií, čo je zhruba dvojnásobne viac, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali so vznikom približne 70.000 nových miest, pričom vychádzali z pôvodne uvádzaných 50.000 nových miest vytvorených v decembri. Po revízii smerom nadol sa decembrové údaje o tvorbe nových pozícií upravili na 48.000.
Lepšie sa na začiatku tohto roka vyvíjala v USA aj nezamestnanosť. Ministerstvo práce uviedlo, že v januári klesla na 4,3 % zo 4,4 % v decembri, zatiaľ čo ekonómovia očakávali jej zotrvanie na decembrovej úrovni.
