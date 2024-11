V USA vzniklo v októbri 12.000 nových miest, nezamestnanosť stagnovala

Washington 1. novembra (TASR) - V Spojených štátoch sa v októbri vytvorilo mimo poľnohospodárstva 12.000 nových pracovných miest. To je výrazne menej, než sa očakávalo. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo práce, ktoré okrem toho za september aj august revidovalo pôvodné údaje smerom nadol. Miera nezamestnanosti sa však nemenila, čím sa potvrdili odhady ekonómov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



Ekonómovia počítali za október s vytvorením približne 113.000 nových pozícií. Za nečakane slabou tvorbou nových miest je do veľkej miery vplyv hurikánov Helene a Milton, ktoré sa krátko po sebe prehnali územiami USA. Výrazne sa pod horšie než očakávané údaje podpísal aj štrajk 33.000 zamestnancov v spoločnosti Boeing.



Na porovnanie, v septembri sa v USA vytvorilo po revízii 223.000 nových miest. Aj údaje za september sú však horšie, než ministerstvo udávalo začiatkom októbra. Vtedy informovalo o vzniku 254.000 nových pracovných pozícií.



Ministerstvo zároveň smerom nadol revidovalo aj údaje za mesiac august. Zatiaľ čo pôvodne udávalo vytvorenie 159.000 nových miest, najnovšie údaje upravilo na 78.000 nových pozícií. V dôsledku tejto revízie americká ekonomika vytvorila v auguste a septembri spoločne o 112.000 nových pracovných miest menej, než ukazovali predbežné údaje.



Miera nezamestnanosti sa však nemenila a zotrvala na septembrovej hodnote 4,1 %. To je v súlade s očakávaniami ekonómov a potvrdzuje fakt, že trh práce je stále v zásade zdravý.