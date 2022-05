V USA vzniklo viac nových pracovných miest, než sa čakalo

Washington 6. mája (TASR) - V Spojených štátoch vzniklo v apríli mimo poľnohospodárstva 428.000 nových pracovných miest. To je rovnaký počet ako v predchádzajúcom mesiaci, za ktorý boli údaje revidované smerom nadol. Aprílové údaje sú zároveň výrazne lepšie, než sa očakávalo. K zmene nedošlo ani pri miere nezamestnanosti, v tomto prípade je však výsledok o niečo horší, než predpokladali analytici. TASR o tom informuje na základe správy servera RTTNews.



Údaje za apríl, ktoré v piatok zverejnilo americké ministerstvo práce, sú totožné s údajmi za mesiac marec, čo znamená, že oproti pôvodne zverejneným informáciám za marec vzniklo v treťom mesiaci roka v americkej ekonomike o 3000 miest menej. Pôvodne ministerstvo udávalo za marec vytvorenie 431.000 nových pracovných miest. Na druhej strane, aprílové údaje prekonávajú očakávania, keďže ekonómovia počítali za apríl so vznikom iba 391.000 nových pracovných pozícií.



Miera nezamestnanosti zotrvala v apríli na marcovej úrovni, to znamená 3,6 %. V tomto prípade tak údaje ministerstva práce zaostali za očakávaniami, keďže ekonómovia počítali s miernym poklesom nezamestnanosti na 3,5 %.