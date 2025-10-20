< sekcia Ekonomika
V USA začali prepúšťať zamestnancov úradu pre jadrovú bezpečnosť
Autor TASR
Washington 20. októbra (TASR) - Americký Národný úrad pre jadrovú bezpečnosť (NNSA) začal v pondelok posielať prevažnú väčšinu svojich zamestnancov na nútenú dovolenku. Dôvodom je odstávka vlády, tzv. shutdown, ktorý sa začal 1. októbra. TASR o tom informuje na základe správy AFP a Reuters.
Približne 1400 pracovníkov NNSA údajne dostalo oznámenie o tom, že majú nastúpiť na neplatenú „dovolenku“, informovala televízia CNN s tým, že na pracoviskách úradu zostalo menej ako 400 ľudí. Je to prvýkrát, čo jadrová agentúra poslala domov svojich zamestnancov počas odstávky.
Spojené štáty majú zásoby 5177 jadrových hlavíc, z ktorých je približne 1770 rozmiestnených, uvádza globálna nezisková bezpečnostná organizácia Bulletin of the Atomic Scientists. NNSA je zodpovedný za navrhovanie, výrobu, servis a zabezpečenie týchto zbraní. Má menej ako 2000 federálnych zamestnancov. Ministerstvo energetiky bezprostredne nereagovalo na žiadosť agentúr o komentár.
Pozastavené financovanie federálnych inštitúcií a programov v USA trvá už 20 dní. Prezident Donald Trump stupňuje tlak na demokratov, aby hlasovali za znovuotvorenie vlády.
Kevin Hassett, ekonomický poradca Bieleho domu, pre CNBC povedal, že odstávka sa pravdepodobne skončí „niekedy tento týždeň“. Dodal, že ak sa shutdown neskončí, Biely dom zváži ďalšie opatrenia na znižovanie nákladov, ktoré by demokratov priviedli k rokovaciemu stoku.
Demokrati odmietajú poskytnúť hŕstku hlasov, ktoré vládnuci republikáni potrebujú na opätovné otvorenie federálnych agentúr a úradov, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na predĺžení dotácií na zdravotnú starostlivosť, tzv. Obamacare, ktorých platnosť sa končí.
Demokrati v Senáte požadujú trvalé predĺženie federálnych dotácií na pomoc ľuďom pri získavaní zdravotného poistenia v rámci zákona o dostupnej starostlivosti.
Prezident Donald Trump ešte pred odstávkou vlády pohrozil prepustením veľkého počtu štátnych zamestnancov namiesto toho, aby ich len poslal na dočasnú neplatenú dovolenku ako v minulosti. Trump sa tak snaží vyvíjať tlak na demokratických zákonodarcov, aby schválili plán republikánov na dočasné predĺženie financovania federálnej vlády.
