V USA začína platiť ďalší plán úľav pri splácaní študentských pôžičiek

Washington 22. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v utorok oficiálne uviedla do života nový program pomoci pri splácaní pôžičiek na štúdium. Zároveň sa začala informačná kampaň s cieľom povzbudiť oprávnených dlžníkov, aby sa do plánu prihlásili. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



V rámci programu s názvom SAVE sa splátky úverov vypočítavajú na základe príjmu a veľkosti rodiny dlžníka, nie v závislosti od výšky zostatku jeho pôžičky. Po uplynutí určitého času sa zároveň zostávajúce záväzky odpustia.



Plán SAVE zníži mesačné splátky mnohých dlžníkov na nulu, iným ušetrí približne 1000 dolárov (916,76 eura), zabráni tiež zvyšovaniu zostatkov z dôvodu nezaplatených úrokov a viacerým dlžníkom umožní rýchlejšie sa priblížiť k odpusteniu dlhu.



Program nadväzuje na skoršie opatrenia Bidenovej administratívy vrátane zrušenia dlhu zo študentských pôžičiek vo výške viac ako 116 miliárd USD pre 3,4 milióna Američanov.



Odhaduje sa, že nový plán SAVE by mohlo využiť viac ako 20 miliónov dlžníkov. Federálne ministerstvo školstva predpokladá, že viac ako milión ďalších dlžníkov si bude môcť nárokovať nulové úrokové splátky.



(1 EUR = 1,0908 USD)