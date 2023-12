V USA zavádzajú zariadenie na zabránenie riadenia pod vplyvom alkoholu

Detroit 12. decembra (TASR) - Regulačné orgány v Spojených štátoch urobili prvý krok k zavedeniu povinnosti používať v motorových vozidlách zariadenia, ktoré zabraňujú jazde pod vplyvom alkoholu. Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) v utorok oznámil, že sa začína proces zavádzania bezpečnostnej normy, ktorá bude na federálnej úrovni vyžadovať príslušnú technológiu vo všetkých nových osobných autách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



S inštalovaním takýchto zariadení počíta zákon o rozvoji infraštruktúry, ktorý schválil Kongres v roku 2021. Nové nariadenie predstavuje začiatok procesu, ktorý môže trvať niekoľko rokov, kým bude k dispozícii potrebná vyspelá technológia, uviedol vo vyhlásení NHTSA.



V roku 2021, poslednom, za ktorý sú k dispozícii údaje, zahynulo pri nehodách pod vplyvom alkoholu takmer 13.400 ľudí. Spoločnosť to podľa úradu stálo 280 miliárd dolárov (260,3 miliardy eur) v podobe nákladov na liečbu, ušlej mzdy a zníženej kvality života. Počet úmrtí pri dopravných nehodách pod vplyvom alkoholu dosiahol takmer 15-ročné maximum v decembri 2021, keď zahynulo viac ako 1000 ľudí.



V roku 2022 Národná rada pre bezpečnosť dopravy odporučila NHTSA, aby všetky nové vozidlá v USA boli vybavené systémami na monitorovanie alkoholu, ktoré môžu zabrániť v jazde osobe pod jeho vplyvom. NHTSA a skupina 16 výrobcov automobilov spoločne financujú výskum technológie, ktorá by automaticky testovala alkohol v dychu vodiča a zastavila vozidlo, ak je vodič pod jeho vplyvom. Dych vodiča by kontroloval senzor.



(1 EUR = 1,0757 USD)