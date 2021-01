V úseku Senec - Bratislava - Petržalka ZSSK dočasne zruší 28 vlakov

Bratislava 11. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od utorka (12. 1.) obmedzí dopravu na linke Senec – Bratislava-Petržalka. Dôvodom je aktuálna vyťaženosť vlakov, pokračujúci zákaz vychádzania a znížená mobilita, ale i zvýšená chorobnosť a karanténa príslušníkov vlakového personálu.



"Obmedzenie sa dotkne 28 osobných vlakov na linke Senec – Bratislava-Petržalka v období od utorka do 24. januára," potvrdil hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Uistil, že aj po realizácii opatrení ostane na traťovom úseku Bratislava – Šaľa – Nové Zámky (platí aj pre spojenie Bratislavy so Sencom) počas lockdownu zabezpečený minimálne 1-hodinový takt vlakov prímestskej dopravy, v čase dopravnej špičky pri kombinácii prímestských vlakov kategórie Os a REX bude posilnený na polhodinovú frekvenciu.



Kováč informoval, že vyťaženie odrieknutých vlakov sa v roku 2020 pohybovalo na úrovni desiatich až 30 percent, čo je asi polovica vyťaženosti v porovnaní s rokom 2019. "Na situáciu vplýva aj fakt, že v dôsledku problémov s pandémiou COVID-19 chýba na západnom Slovensku približne 70 rušňovodičov, ktorí sú chorí, respektíve v karanténe," upozornil Kováč. "ZSSK by aj preto veľmi privítala, ak by boli viaceré profesie v ZSSK (vrátane rušňovodičov a vlakvedúcich) zaradené už do druhej vlny očkovania, keďže od ich práce doslova závisia tisícky pracujúcich a študentov, no ich odbornosť znemožňuje zamestnávateľovi nahradiť ich v krátkom čase iným personálom," dodal.



V aktuálnom období, počas ktorého platí zákaz vychádzania vrátane pohybu medzi okresmi, je v rámci verejnej dopravy v Bratislavskom kraji obmedzená aj prímestská autobusová doprava, ktorá premáva v prázdninovom režime.