V úseku Telgárt - Červená Skala bude prerušená železničná doprava

Bratislava 3. apríla (TASR) - V úseku Telgárt - Červená Skala bude dočasne prerušená železničná doprava. Zastávka Telgárt-penzión nebude obsluhovaná. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečí v tomto úseku náhradnú autobusovú dopravu. Zmeny budú platiť od pondelka (7. 4.) a výluka by mala trvať desať mesiacov. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Vlaky Zr 1681/1684 budú premávať len medzi Banskou Bystricou a Červenou Skalou cez víkendy a sviatky. Ďalej v úseku Červená Skala - Margecany tieto vlaky nepôjdu. Vlaky Zr 1781/1782 pôjdu denne medzi Banskou Bystricou a Červenou Skalou, ďalej v úseku z Červenej Skaly do alebo z Margecian pôjdu v sobotu, nedeľu a sviatok, pričom v období od 14. júna do 15. septembra pôjdu denne. Osobné vlaky Os 7209 a Os 7254 budú premávať len v pracovných dňoch. Vlaky Os 7415 a Os 7416 medzi Nálepkovom a Margecanmi budú premávať denne. "Niektoré vlaky budú mať menšie úpravy príchodov a odchodov vo vybraných staniciach. Cestujúcim odporúčame sledovať aktuálny cestovný poriadok," poznamenal Drevický.



Zároveň pre rekonštrukciu trate medzi Nižnou Myšľou a Ruskovom, ktorá má trvať osem mesiacov, dôjde k časovým posunom na vybraných spojoch, najmä na trasách Košice - Čierna nad Tisou, Košice - Humenné a Michaľany - Trebišov. Skôr pôjdu REX 1980, Os 8519, Os 8524, Os 8526 a Os 8528. Spoje REX 19xx na linke Košice - Humenné budú mať podľa hovorcu v stanici Bánovce nad Ondavou zmenené príchody o 11 minút neskôr a odchody o tri minúty skôr.



V smere Humenné - Bánovce nad Ondavou dôjde k posunu autobusov náhradnej dopravy o päť minút skôr, v opačnom smere o päť minút neskôr. Výnimkou sú spojenia REX 1900, REX 1902, R 680 a R 681.



V úseku Humenné - Medzilaborce budú posunuté ranné vlaky, a to Os 8900 a Os 8901. Obe pôjdu skôr, uviedol Drevický.