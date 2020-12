V ústave sa upraví odchod do dôchodku, zavedie sa rodičovský bonus

Bratislava 9. decembra (TASR) – Na Slovensku sa zavedie právo odísť do dôchodku po stanovenom počte odpracovaných rokov. Prostredníctvom tzv. rodičovského bonusu zároveň deti budú môcť priamo prispievať na dôchodok svojich rodičov. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca Sme rodina Miloša Svrčeka k novele Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorú v stredu schválil parlament.



Ustanoví sa tak podmienka vzniku nároku na starobný dôchodok vo väzbe na dve skutočnosti – dobu účasti a vek. Doteraz bola v ústave garantovaná iba jedna možnosť, ktorá by ľuďom zaisťovala odchod do dôchodku, a to bol vek.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) avizoval, že počet odpracovaných rokov by mohol byť určený buď fixne, alebo podľa profesií. "Môže byť diskusia o tom, či tento stanovený počet odpracovaných rokov má byť stanovený fixne pre všetkých pracujúcich, napríklad 40 rokov, ako to navrhujeme my, alebo to má byť podľa rôznych profesií stanovené podľa miery toho, ako sú fyzicky náročné a ako vedú k opotrebovaniu ľudského organizmu," priblížil počas rozpravy vo štvrtok (3. 12.). Ubezpečil, že k tomu sa uskutoční ešte celospoločenská diskusia a bude to stanovené v zákone, ktorý bude nadväzovať na túto zmenu ústavy.



Ústavne sa tiež má zamedziť negatívnemu premietnutiu zákonom ustanovenej dlhodobej starostlivosti o dieťa do nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. "Inými slovami, predpokladá sa zavedenie takého spôsobu výpočtu starobných dôchodkov, ktorý nebude znevýhodňovať rodičov, ktorí čerpali materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku, a tým bude kompenzovať aj zrovnoprávnenie tzv. veku odchodu do dôchodku mužov a žien," priblížil Svrček v návrhu. Takto kompenzovaná starostlivosť by mala byť v trvaní do troch rokov dieťaťa, čo je základná doba poskytovania rodičovského príspevku.



Garantované má byť aj právo, aby každý pracujúci človek mohol odviesť časť svojich daní alebo odvodov pre svojich rodičov, ak poberajú starobný dôchodok. Nebude to povinnosť, ale právo. Splnené by pritom mali byť tri podmienky. Dieťa musí vyjadriť vôľu takto "asignovať" časť sumy na tento účel, podmienkou je tiež poskytovanie starobného dôchodku prijímateľovi tejto sumy a skutočnosť, že dieťa vychoval.



Zakotví sa aj princíp dlhodobej udržateľnosti hospodárenia štátu, ako aj princípu transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. "Štát, ktorého hospodárenie nie je dlhodobo udržateľné, nebude môcť v budúcnosti riadne zabezpečovať predovšetkým ochranu tých základných práv, ktoré sú od verejných financií závislé. To sa týka v prvom rade sociálnych práv. Je preto žiaduce zdôrazniť tieto princípy priamo v ústave," odôvodnil Svrček.



Návrh zmien v dôchodkovom systéme, ako ich predložil Svrček, kritizovali viacerí opoziční poslanci. Namietali vágnosť pojmov, ale aj skutočnosť, že za zastropovanie dôchodkového veku hlasovalo v predchádzajúcom volebnom období aj hnutie Sme rodina.