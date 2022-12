V úvode dňa sa poslanci venujú dani z nadmerného príjmu v energetike

Bratislava 6. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v úvode šiesteho rokovacieho dňa 78. schôdze venujú zdaneniu mimoriadnych ziskov energetických firiem. Je to cieľom novely zákona o energetike, o ktorej plénum rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Výrobcovia energií zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 megawattu (MW) a tiež dodávatelia energií by podľa návrhu zákona mali platiť daň z nadmerného príjmu.



Novelou zákona sa tiež má zaviesť povinnosť označovania ruskej ropy dodanej do Slovenskej republiky ropovodom a ropných výrobkov vyrobených z takejto ropy, ako aj povinnosť vedenia evidencie nakladania s takto označenými výrobkami.



Zároveň by mala právna norma umožniť dotovanie cien tepla na pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a cenou tepla, ktorú určila vláda nariadením.



O 11.00 h čaká poslancov hlasovanie o viacerých prerokovaných bodoch programu. Medzi nimi napríklad o novele zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Podľa dohody v koalícii by sa mala DPH dočasne znížiť na 10 % nielen na športoviská, ale aj na gastro. Hlasovať by mali poslanci tiež o novele zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej sa navrhuje okrem iného aj zvýšenie daňového bonusu na 140 eur.