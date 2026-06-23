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V. Vnuk: Slovensko a Rumunsko žiadajú Eurokomisiu o reguláciu medveďa
Obe krajiny žiadajú Európsku komisiu o väčšiu flexibilitu, čo sa týka smernice o biotopoch.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 23. júna (TASR) - Slovensko na dvojdňovom zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Luxemburgu hovorilo aj o potrebe regulácie medveďov, upozornilo na problémy so suchom a zapájalo sa do debát o budúcej poľnohospodárskej politike. Po skončení rokovaní to uviedol štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vladimír Vnuk, informuje spravodajca TASR.
Vnuk pripomenul, že počas prvého dňa sa ministri venovali spoločnej rybárskej politike a tiež zdraviu a dobrým životným podmienkam zvierat. V tejto časti Slovensko spolu s rumunskou delegáciou predložili bod, ktorý sa týkal regulácie populácie medveďa hnedého. Obe krajiny žiadajú Európsku komisiu o väčšiu flexibilitu, čo sa týka smernice o biotopoch.
„Na jednej strane sa snažíme na Slovensku veľmi prísne chrániť populáciu medveďa hnedého, avšak sa vyskytujú situácie, keď medveď spôsobuje obrovské škody poľnohospodárom a rovnako je ohrozené zdravie a bezpečnosť obyvateľstva. Požiadali sme eurokomisiu o väčšiu flexibilitu a pripojilo sa k nám ďalších 12 členských štátov, ktoré síce majú menšiu populáciu medveďa, ale vnímajú túto problematiku rovnako ako my,“ vysvetlil Vnuk.
Na utorňajších rokovaniach sa zúčastnil aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen, ktorý podľa Vnuka spolu s Radou ministrov riešil situáciu na poľnohospodárskych trhoch. Neskôr na rokovania prišiel aj podpredseda vlády Ukrajiny, ktorý prezentoval situáciu v poľnohospodárstve na Ukrajine.
„Všetci ministri z členských štátov vnímame, že európski poľnohospodári sú momentálne pod veľkým tlakom aj z hľadiska geopolitickej situácie, že stúpajú ceny energie a hnojív, všeobecne vstupov, a rovnako čelia aj klimatickej zmene. Do toho, samozrejme, prídu aj choroby zvierat a rastlín,“ vysvetlil Vnuk. Dodal, že ministri Hansena upozornili na situáciu na trhu s mliekom a vyzvali eurokomisiu, aby túto kritickú situáciu riešila na európskej úrovni.
„Rovnako sme upozornili, že na Slovensku momentálne prežívame historicky najväčšie sucho za posledné roky a preto po vyčíslení škôd na Slovensku budeme požadovať od komisie, aby odškodnila našich poľnohospodárov z poľnohospodárskej rezervy EÚ,“ povedal Vnuk. Upozornil tiež, že v budúcej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2027 bude potrebné a kľúčové, aby poľnohospodárska rezerva slúžila aj na odškodňovanie situácií spojených s extrémnymi výkyvmi počasia, lebo členské krajiny čelia suchám aj mrazom.
Ministri vyzdvihli akčný plán pre hnojivá z dielne Európskej komisie a počas diskusií boli často spomínané problémy v oblasti sektoru bravčového mäsa a vinohradníctva. „My sme upozornili na situáciu so zlatým žltnutím viniča, ktorú máme na Slovensku. Čakáme teda aj riešenia na európskej úrovni. My síce robíme vnútroštátne opatrenia, snažíme sa podporovať našich poľnohospodárov, ale sú určité limity, ktoré majú členské štáty a preto je dôležité, aby bolo aj nejaké európske riešenie,“ odkázal.
Pri debatách o spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2027 boli podľa Vnuka otvorené tradičné témy z pohľadu Slovenska, ktoré požaduje, aby stropovanie a degresivita priamych platieb boli dobrovoľné z pohľadu členských štátov.
„Je dôležité zachovať v spoločnej poľnohospodárskej politike určitú mieru flexibility a subsidiarity,“ upozornil a poukázal aj na to, že členské štáty žiadajú, aby budúca agropolitika mala silný rozpočet, aby bolo poľnohospodárstvo konkurencieschopné, vyrábali sa bezpečné potraviny a zároveň dodržiavali environmentálne ciele.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Vnuk pripomenul, že počas prvého dňa sa ministri venovali spoločnej rybárskej politike a tiež zdraviu a dobrým životným podmienkam zvierat. V tejto časti Slovensko spolu s rumunskou delegáciou predložili bod, ktorý sa týkal regulácie populácie medveďa hnedého. Obe krajiny žiadajú Európsku komisiu o väčšiu flexibilitu, čo sa týka smernice o biotopoch.
„Na jednej strane sa snažíme na Slovensku veľmi prísne chrániť populáciu medveďa hnedého, avšak sa vyskytujú situácie, keď medveď spôsobuje obrovské škody poľnohospodárom a rovnako je ohrozené zdravie a bezpečnosť obyvateľstva. Požiadali sme eurokomisiu o väčšiu flexibilitu a pripojilo sa k nám ďalších 12 členských štátov, ktoré síce majú menšiu populáciu medveďa, ale vnímajú túto problematiku rovnako ako my,“ vysvetlil Vnuk.
Na utorňajších rokovaniach sa zúčastnil aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen, ktorý podľa Vnuka spolu s Radou ministrov riešil situáciu na poľnohospodárskych trhoch. Neskôr na rokovania prišiel aj podpredseda vlády Ukrajiny, ktorý prezentoval situáciu v poľnohospodárstve na Ukrajine.
„Všetci ministri z členských štátov vnímame, že európski poľnohospodári sú momentálne pod veľkým tlakom aj z hľadiska geopolitickej situácie, že stúpajú ceny energie a hnojív, všeobecne vstupov, a rovnako čelia aj klimatickej zmene. Do toho, samozrejme, prídu aj choroby zvierat a rastlín,“ vysvetlil Vnuk. Dodal, že ministri Hansena upozornili na situáciu na trhu s mliekom a vyzvali eurokomisiu, aby túto kritickú situáciu riešila na európskej úrovni.
„Rovnako sme upozornili, že na Slovensku momentálne prežívame historicky najväčšie sucho za posledné roky a preto po vyčíslení škôd na Slovensku budeme požadovať od komisie, aby odškodnila našich poľnohospodárov z poľnohospodárskej rezervy EÚ,“ povedal Vnuk. Upozornil tiež, že v budúcej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2027 bude potrebné a kľúčové, aby poľnohospodárska rezerva slúžila aj na odškodňovanie situácií spojených s extrémnymi výkyvmi počasia, lebo členské krajiny čelia suchám aj mrazom.
Ministri vyzdvihli akčný plán pre hnojivá z dielne Európskej komisie a počas diskusií boli často spomínané problémy v oblasti sektoru bravčového mäsa a vinohradníctva. „My sme upozornili na situáciu so zlatým žltnutím viniča, ktorú máme na Slovensku. Čakáme teda aj riešenia na európskej úrovni. My síce robíme vnútroštátne opatrenia, snažíme sa podporovať našich poľnohospodárov, ale sú určité limity, ktoré majú členské štáty a preto je dôležité, aby bolo aj nejaké európske riešenie,“ odkázal.
Pri debatách o spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2027 boli podľa Vnuka otvorené tradičné témy z pohľadu Slovenska, ktoré požaduje, aby stropovanie a degresivita priamych platieb boli dobrovoľné z pohľadu členských štátov.
„Je dôležité zachovať v spoločnej poľnohospodárskej politike určitú mieru flexibility a subsidiarity,“ upozornil a poukázal aj na to, že členské štáty žiadajú, aby budúca agropolitika mala silný rozpočet, aby bolo poľnohospodárstvo konkurencieschopné, vyrábali sa bezpečné potraviny a zároveň dodržiavali environmentálne ciele.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)