V. Vnuk: Slovensko víta opatrenia na lepšiu ochranu vinárskeho sektora
Európske vína, hlavne tie s chráneným zemepisným označením, budú lepšie chránené aj cez nové obchodné dohody, ktoré uzatvára EÚ s partnermi vo svete.
Autor TASR
Brusel 23. februára (TASR) - Ministri poľnohospodárstva členských krajín EÚ v pondelok prijali nariadenie o modernejšom politickom rámci na podporu európskeho vinárskeho sektora. Slovensko toto nariadenie víta, povedal na zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Vnuk, informuje spravodajca TASR.
Vnuk spresnil, že Slovensko víta všetko, čo sa týka vinárskej problematiky a ochrany vinárstva. „Pretože my na Slovensku máme aj veľmi kvalitných vinárov, ktorí zbierajú ocenenia v podstate po celej Európe aj vo svete. Takže verím, že nášmu sektoru vinárstva to len pomôže,“ opísal situáciu Vnuk.
Aktualizované opatrenia, ktoré pred dvoma týždňami podporili aj poslanci Európskeho parlamentu (EP), sú navrhnuté tak, aby lepšie vyvážili ponuku a dopyt na trhu s vínom, posilnili adaptáciu vinárstva na zmenu klímy, zjednodušili a harmonizovali postupy označovania, podporili inovácie, rozšírili flexibilitu výsadby a zároveň stimulovali vidiecke ekonomiky aj prostredníctvom takzvanej vinárskej turistiky.
Na otázku TASR, ako môže slovenský agrorezort pomôcť vinárskym regiónom z pohľadu vinárskej turistiky, štátny tajomník spresnil, že toto bude skôr problematika Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, kde prostredníctvom krajských organizácií alebo oblastných organizácií cestovného ruchu vedia podporiť vinársku turistiku lepšie ako cez ministerstvo pôdohospodárstva.
Európske vína, hlavne tie s chráneným zemepisným označením, budú lepšie chránené aj cez nové obchodné dohody, ktoré uzatvára EÚ s partnermi vo svete. „Tiež je dobré, že keďže uzatvárame sériu obchodných dohôd s tretími krajinami, pri týchto medzinárodných dohodách je to tak, že sú tam určité ochranné mechanizmy, ktoré vždy vieme aktivovať v prípade nejakého porušenia trhu,“ vysvetlil Vnuk.
