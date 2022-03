V závere dňa sa poslanci venovali návrhom ministerstva dopravy

Bratislava 15. marca (TASR) - Plénum sa v závere prvého rokovacieho dňa 60. schôdze Národnej rady (NR) SR venovalo návrhom z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Poslanci v utorok ukončili rokovanie skôr ako býva zvykom. Zvyčajne plénum rokuje do 19.00 h.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) predstavil plénu návrh na vyslovenie súhlasu NRSR s Protokolom z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996.



Poslanci sa venovali aj návrhu zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií. Účelom návrhu je čiastočná transpozícia európskej smernice. Tiež by malo dôjsť k zabezpečeniu systematického a odborného posúdenia pozemných komunikácií vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania.



V stredu (16. 3.) by malo plénum odštartovať rokovanie návrhom zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Návrhom zákona sa má zabezpečiť premietnutie limitu verejných výdavkov ako regulujúceho nástroja do procesu zostavovania rozpočtu verejnej správy a následne aj jeho úprav. Poslanci majú v stredu na programe popoludní o 14.00 h naplánované aj rokovanie o vládnom návrhu zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie.