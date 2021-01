V závode Embraco realizujú už tretie kolo testovania zamestnancov

Spišská Nová Ves 8. januára (TASR) – V závode Embraco v Spišskej Novej Vsi realizujú v týchto dňoch už tretie kolo dobrovoľného testovania zamestnancov antigénovými testami na ochorenie COVID-19. TASR o tom informoval externý PR konzultant spoločnosti Embraco Slovakia Anton Oberhauser.



Po novoročnom obnovení výroby v závode evidujú nižší výpadok pracovnej sily, ktorý by bol spôsobený chorobnosťou na nový koronavírus, oproti stavu pred sviatkami. Testovať sa rozhodli z preventívnych dôvodov. „Aktivitu organizujeme z vlastnej iniciatívy, keďže sa nám v predchádzajúcich mesiacoch osvedčila. Kým v prvom kole testovania v novembri sme zachytili 49 pozitívnych prípadov, v decembri ich bolo už iba 11,“ vysvetlil nový generálny riaditeľ závodu Tomáš Kandra.



Spoločnosť verí, že v dohľadnej dobe sa zo strany štátu zlepší podpora firiem, ktoré proaktívne organizujú testovanie svojich zamestnancov. „Privítali by sme lepšie systémové nastavenie a väčšiu podporu pri organizovaní testovania. Testy v súčasnosti nakupujeme od dodávateľov, ktorí ich majú k dispozícii,“ dodal Kandra.



Embraco Slovakia realizuje testovanie od štvrtka (7. 1.) do soboty (9. 1.) v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Hoci je dobrovoľné, s účasťou je vedenie spoločnosti spokojné.