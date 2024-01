V závode Immergas Europe prekročili hranicu dvoch miliónov kotlov

Poprad 25. januára (TASR) - V popradskom závode Immergas Europe v týchto dňoch prekročili hranicu dvoch miliónov vyrobených kotlov. Tento rok by mal obrat spoločnosti dosiahnuť 68 miliónov eur. Generálny riaditeľ podtatranskej fabriky Pasquale Berardinetti upozornil, že celková investícia, odkedy fabrika vyrástla na "zelenej lúke", predstavuje viac ako 18 miliónov eur.



V popradskom výrobnom uzle v tomto roku očakávajú investíciu okolo 2,5 milióna eur, pričom veľký dôraz sa kladie na udržateľnosť. V snahe využívať energiu z obnoviteľných zdrojov spoločnosť buduje na svojej streche fotovoltické zariadenia, ktoré by malí pokryť energetickú spotrebu závodu. "Chceme vytvoriť nové technické oddelenie, viac ako 1,5 milióna eur investujeme aj do inovácie našich zariadení," priblížil Berardinetti.



V Poprade aktuálne zamestnávajú približne 160 ľudí, počas hlavnej sezóny sa ich počet vyšplhá aj na 230. Výrobný riaditeľ podniku Marek Bajtoš potvrdil, že pred 15 rokmi začínali s výrobou dvoch druhov kotlov na dvoch montážnych linkách. V súčasnosti je produkcia piatich výrobných liniek na úrovni 170.000 kotlov ročne a pod Tatrami vyrábajú približne 80 typov kotlov.



Spoločnosť vyváža svoje výrobky do Rumunska a Číny, ale napríklad aj Poľska, Maďarska, Spojeného kráľovstva či Českej republiky. Zároveň zásobuje trh Slovenskej republiky prostredníctvom obchodného centra so sídlom v Trenčíne.



Celkovo sa skupina Immerfin na celosvetovej úrovni blíži k deviatim miliónom kotlov vyrobených za 60 rokov. Prezident konzorcia Alfredo Amadei zdôraznil, že ustálená výroba garantuje možnosť ďalšieho posilnenia stredísk na Slovensku. "Počet zamestnancov sa v Poprade strojnásobil. Prírastok nových zamestnancov na úrovni desiatky osôb s čoraz vyšším technickým zaradením sa očakáva aj v tomto roku vzhľadom na to, že v najbližších dvoch rokoch sú plánované investície na zvýšenie ročnej výroby na 185.000 kotlov," zdôraznil Amadei.



Skupina Immerfin je nadnárodná spoločnosť s talianskym kapitálom, ktorá zamestnáva viac ako 1000 ľudí vo výrobných jednotkách v Taliansku, na Slovensku, v Iráne a Číne, pričom jej výrobné závody sú aj v Kanade a Alžírsku. Obrat skupiny presahuje 555 miliónov eur, z čoho takmer 40 percent dosahuje na zahraničných trhoch. Od roku 2010 so značkou Immerenergy aktívne pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie výrobou fotovoltických systémov.