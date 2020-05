V závode Volkswagenu v Poznani môže prísť o prácu 450 ľudí

Varšava 19. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu si vyberá svoju daň od poľského automobilového priemyslu. V závode nemeckého koncernu Volkswagen (VW) v Poznani, v západnom Poľsku, tak môže prísť o prácu takmer 450 ľudí. Informoval o tom v utorok denník Rzeczpospolita.



V marci spôsobil nový koronavírus pokles predaja osobných automobilov v Európskej únii (EÚ) o 55 % a v apríli o takmer 80 %. To oslabuje automobilový priemysel v Poľsku.



Podľa denníka Volkswagen Poznaň, najväčší výrobca automobilov v krajine, pripravuje prepúšťanie v reakcii na pokles objednávok a s tým spojené vyhliadky na zníženie výroby. Očakáva sa, že o zamestnanie príde takmer 450 ľudí, najmä pracovníkov na dobu určitú.



Denník ďalej uviedol, že prepúšťanie môžu očakávať aj subdodávatelia, pretože dopyt po ich komponentoch bude nižší. Volkswagen Poznaň je zatiaľ jediným výrobcom osobných automobilov a dodávok v Poľsku, ktorý obnovil produkciu po odstávke v marci v súvislosti s pandémiou.



Rzeczpospolita dodala, že ostatné automobilky v Poľsku sú zatiaľ zatvorené. V poľskom závode Fiat Chrysler Automobiles (FCA) v Tychy sa odstávka predĺžila do 24. mája.



Výroba sa zastavila aj v závode Opel v Gliwiciach, ktorý je pripravený spustiť linky, ale jeho francúzsky majiteľ PSA sa zatiaľ nerozhodol, kedy ho otvorí. Odstávka tak môže trvať až do júna.