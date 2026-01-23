Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026Meniny má Miloš
< sekcia Ekonomika

V zbierke zákonov bola zverejnená dohoda s USA o energetike

.
Na snímke premiér SR Robert Fico (uprostred vľavo), prezident USA Donald Trump (uprostred vpravo), minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (druhý zľava) a podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (druhá sprava) pózujú na spoločnú fotografiu počas ich stretnutia v meste Pam Beach v Trumpovom sídle Mar-a-Lago v americkom štáte Florida . Foto: TASR - Úrad vlády SR

Rezort hospodárstva dodal, že výstavba a prevádzka nového jadrového zdroja prinesie tisíce pracovných miest a stabilnú zamestnanosť počas celej životnosti elektrárne.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. januára (TASR) - V piatok bola v Zbierke zákonov SR zverejnená medzivládna dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými (USA) v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Tá má byť okrem iného podkladom pre zmluvu o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach.

„Dohoda vytvára komplexný rámec spolupráce, ktorý umožní Slovenskej republike dlhodobo rozvíjať civilný jadrový program, systematicky posilňovať odborné a inštitucionálne kapacity a vytvárať odborné predpoklady pre rozvoj jadrovej energetiky v súlade s národnými strategickými cieľmi,“ uviedlo v piatok ministerstvo hospodárstva. Rezort dodal, že podobné medzivládne dohody s USA už majú aj iné členské štáty EÚ - Poľsko, Bulharsko, Litva a Rumunsko a podpis dohody bol konzultovaný s Európskou komisiou.

Podpísaný dokument ráta s konzultáciami odborníkov, propagáciou civilnej jadrovej energie v rámci Európskej únie, organizáciou workshopov, stretnutí, seminárov alebo konferencií, ale aj s podporou vývoja, výstavby a financovania nového jadrového bloku s cieľom uviesť reaktor do prevádzky v roku 2040.

Slovenská republika má podľa dohody aj nabádať projektovú spoločnosť, aby si vybrala americký návrh jadrového reaktora a aby si najala americký subjekt ako dodávateľa technológie a aby zvážila americký subjekt ako dodávateľa poskytujúceho inžinierske, obstarávacie a stavebné služby. Slovenská republika bude nabádať príslušných účastníkov, aby zvážili výber americkej technológie pre potenciálne ďalšie projekty jadrovej energie na zaradenie do programu.

Rezort hospodárstva dodal, že výstavba a prevádzka nového jadrového zdroja prinesie tisíce pracovných miest a stabilnú zamestnanosť počas celej životnosti elektrárne. Projekt podporí rozvoj subdodávateľských reťazcov, technologického know-how a posilní proexportnú schopnosť Slovenska v oblasti elektriny.
.

Neprehliadnite

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve