V zdevastovanej bytovke v Dubnici nad Váhom vznikne 36 bytov

Dubnica nad Váhom 4. augusta (TASR) - V zdevastovanej bytovke na Okružnej ulici v Dubnici nad Váhom vznikne po rekonštrukcii 36 jednoizbových bytov. Na komplexnú rekonštrukciu využíva radnica 1,1 milióna eur zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Informoval o tom Ľubomír Bobák z komunikačného oddelenia mestského úradu.



Dostupné nájomné bývanie je podľa vedenia mesta dôležitým aspektom podpory, ktorú samospráva vie poskytnúť mladým rodinám či ľuďom so záujmom o život v Dubnici nad Váhom. Pôvodne zdevastovaná bytovka tak už čoskoro zmení nielen svoj vzhľad, radikálnou premenou prejde aj interiér.



„Už dnes tento objekt vyzerá úplne inak, ako to bolo v minulosti. Rozvody elektroinštalácie a vodoinštalácie sú už kompletne hotové, aktuálne sa intenzívne pracuje na dokončení kúpeľní v bytových jednotkách a následne sa pristúpi k inštalácii novej strešnej krytiny,” povedal dubnický primátor Peter Wolf.



Ďalšie byty plánuje mesto vybudovať v areáli bývalého stredného odborného učilišťa, ktorý získalo do svojho vlastníctva v roku 2022. Na tomto mieste sa počíta s výstavbou úplne nových bytových domov. Ďalších 24 dvojizbových mestských nájomných bytov by malo čoskoro vzniknúť na Bratislavskej ulici v bytovom dome, ktorý čaká rekonštrukcia.