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V Ždiari pribudne ďalší úsek cyklistickej Cesty okolo Tatier
Obec čoskoro začne s výstavbou cyklochodníka od Strednice po odbočku na Osturňu v dĺžke 1,6 kilometra vedľa cesty I/66.
Autor TASR
Ždiar 8. júna (TASR) - V Ždiari pribudne ďalší úsek cyklistickej Cesty okolo Tatier. Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak informoval, že obec čoskoro začne s výstavbou cyklochodníka od Strednice po odbočku na Osturňu v dĺžke 1,6 kilometra vedľa cesty I/66.
„Pôjde o samostatný cyklochodník v šírke troch metrov s asfaltovým povrchom. Táto cyklotrasa je súčasťou veľkého slovensko-poľského projektu - Cesta okolo Tatier. Obec Ždiar získala financie na výstavbu z fondov Európskej únie (EÚ), o ktorých sa rozhoduje na úrovni kraja, pričom o výbere projektu rozhodla Rada partnerstva PSK na základe Integrovanej územnej stratégie PSK na roky 2021 - 2027 v rámci podpory výstavby tzv. kostrovej siete cyklotrás PSK,“ uviedol Bieľak.
Obec už uzavrela zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške oprávnených výdavkov takmer 1,6 milióna eur. Dotácia z fondov EÚ tvorí 85 percent, príspevok zo štátneho rozpočtu je sedem percent a zvyšok financuje samospráva. „Výdavky na stavebné práce boli plánované vo výške 1,46 milióna eur, avšak po verejnom obstarávaní obec už uzavrela zmluvu so zhotoviteľom za 1,14 milióna eur. Čaká sa ešte na kontrolu verejného obstarávania, aby sa mohli reálne začať práce na stavbe. Ukončenie výstavby sa predpokladá až v budúcom roku,“ ozrejmil podpredseda PSK.
Okrem toho mesto Spišská Belá získalo finančný príspevok na asfaltovanie súčasnej cyklotrasy so štrkovým povrchom medzi Tatranskou Kotlinou a Ždiarom. Ide o trojkilometrový úsek od parkoviska pod jaskyňou po Babiu dolinu. „Príspevok je z rovnakých fondov EÚ a taktiež ho schválila Rada partnerstva PSK. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Veríme, že do konca jesene tohto roka sa to podarí zrealizovať, čím sa zabezpečí potrebná bezpečnosť a zjazdnosť na tejto cyklotrase,“ dodal Bieľak.
Na uvedených úsekoch, ako aj v celom regióne Belianskych Tatier je už teraz obnovené aj cykloznačenie. Zabezpečila ho Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region.
„Pôjde o samostatný cyklochodník v šírke troch metrov s asfaltovým povrchom. Táto cyklotrasa je súčasťou veľkého slovensko-poľského projektu - Cesta okolo Tatier. Obec Ždiar získala financie na výstavbu z fondov Európskej únie (EÚ), o ktorých sa rozhoduje na úrovni kraja, pričom o výbere projektu rozhodla Rada partnerstva PSK na základe Integrovanej územnej stratégie PSK na roky 2021 - 2027 v rámci podpory výstavby tzv. kostrovej siete cyklotrás PSK,“ uviedol Bieľak.
Obec už uzavrela zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške oprávnených výdavkov takmer 1,6 milióna eur. Dotácia z fondov EÚ tvorí 85 percent, príspevok zo štátneho rozpočtu je sedem percent a zvyšok financuje samospráva. „Výdavky na stavebné práce boli plánované vo výške 1,46 milióna eur, avšak po verejnom obstarávaní obec už uzavrela zmluvu so zhotoviteľom za 1,14 milióna eur. Čaká sa ešte na kontrolu verejného obstarávania, aby sa mohli reálne začať práce na stavbe. Ukončenie výstavby sa predpokladá až v budúcom roku,“ ozrejmil podpredseda PSK.
Okrem toho mesto Spišská Belá získalo finančný príspevok na asfaltovanie súčasnej cyklotrasy so štrkovým povrchom medzi Tatranskou Kotlinou a Ždiarom. Ide o trojkilometrový úsek od parkoviska pod jaskyňou po Babiu dolinu. „Príspevok je z rovnakých fondov EÚ a taktiež ho schválila Rada partnerstva PSK. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Veríme, že do konca jesene tohto roka sa to podarí zrealizovať, čím sa zabezpečí potrebná bezpečnosť a zjazdnosť na tejto cyklotrase,“ dodal Bieľak.
Na uvedených úsekoch, ako aj v celom regióne Belianskych Tatier je už teraz obnovené aj cykloznačenie. Zabezpečila ho Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region.