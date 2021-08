V zelených okresoch si prevádzky volia základný,v oranžových OTP režim

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 19. augusta (TASR) – Nové pravidlá pri vstupe do priestorov spôsobili niektorým prevádzkovateľom stres. Napriek tomu sa nepotvrdili obavy z väčšieho rušenia rezervácií. Okresy v zelenej farbe zatiaľ preferujú tzv. základný protokol, čo znamená všetci zákazníci bez rozdielu, keďže v prípade ubytovacích a stravovacích služieb nemá zásadné obmedzenia. V okresoch, ktoré sa nachádzajú v oranžovej farbe, prevažuje zatiaľ OTP protokol (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19). Pre TASR to uviedol generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák.Nové vyhlášky o organizácii hromadných podujatí a činnosti prevádzok sú účinné od 16. augusta. Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.Harbuľák poukázal na to, že prevádzkovatelia mali krátky čas na prípravu. Znova sa tiež podľa jeho slov potvrdilo, že informácie prezentované pri ohlasovaní zmien nie vždy korešpondujú s tým, čo sa nakoniec objaví vo vyhláške. "," priblížil.Tieto zmeny a krátkosť času na prípravu však podľa neho nespôsobili takú mieru rušenia rezervácií pobytov, ako sa očakávalo. "," podotkol.Obavy z toho, že zmena v priebehu augusta negatívne ovplyvní rozhodovanie ľudí pri rezerváciách, resp. že sa už rezervované pobyty začnú hromadne rušiť, sa tak podľa jeho slov zatiaľ nenaplnili. "," očakáva.Súčasne poznamenal, že v porovnaní s predchádzajúcimi verziami COVID automatu za najväčšie pozitívum považuje najmä to, že sa našiel spôsob a režim, akým môžu služby cestovného ruchu či gastro prevádzky fungovať aj pri tzv. horších fázach. "" dodal Harbuľák.