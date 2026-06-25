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V Žiari nad Hronom pribudne 78 nových nájomných bytov
Náklady odhadujú na približne desať miliónov eur.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 25. júna (TASR) - V Žiari nad Hronom pribudne 78 nových nájomných bytov, ktoré budú súčasťou systému štátom podporovaného nájomného bývania. Bytovku v blízkosti nákupnej zóny v severnej časti mesta postaví ako investor správcovská spoločnosť 365.invest, náklady odhadujú na približne desať miliónov eur. Na štvrtkovom brífingu o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Gabriel Balog.
Výstavba nájomných bytov v Žiari nad Hronom je prvým projektom 365.invest v rámci spolupráce s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). „Pri rozhodovaní a stratégii sme si povedali, že sa nebudeme koncentrovať len na veľké krajské mestá, ale chceme dostupnosť bývania priniesť aj do regiónov, a to hlavne do veľkých okresných miest,“ uviedol Balog. Výhodou Žiaru nad Hronom je podľa jeho slov nízka nezamestnanosť, silná priemyselná zóna a množstvo potenciálnych záujemcov o nájomné bývanie.
V rámci projektu pribudne v Žiari nad Hronom sedempodlažný bytový dom so štyrmi vchodmi. Pozostávať bude zo 14 trojizbových, 62 dvojizbových a dvoch jednoizbových bytov. Priemerná podlahová plocha bytu bude takmer 64 štvorcových metrov, pribudne i 99 parkovacích miest vrátane stojísk na nabíjanie elektromobilov.
Podľa AŠPNB je výstavba v Žiari nad Hromom prvým projektom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania mimo krajských miest. Pre byty bude stanovené regulované nájomné, pri dvojizbovom byte v Banskobystrickom kraji pôjde o približne 480 eur mesačne. Výhodou sú i dlhodobé zmluvy na dobu neurčitú a vybavenie bytov.
„Byty, ktoré sa odovzdávajú u nás do systému, sú už kompletne so všetkými povrchovými plochami, so sanitou, so svietidlami, je tam kuchynská linka, vstavané spotrebiče,“ priblížila generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová s tým, že spustenie registrácie záväzného záujmu na projekt v Žiari nad Hronom očakáva počas júla.
Výstavbu nových nájomných bytov víta aj miestna samospráva, podľa ktorej je dostupnosť bývania v meste problematická. „V Žiari nad Hronom nevznikol dodnes žiadny súkromný bytový projekt s predajom bytov. Sme asi jedno z mála miest, ak nie jediné, kde takýto projekt nebol,“ skonštatoval žiarsky primátor Peter Antal s tým, že v meste za posledné desaťročia pribudli len mestské nájomné byty.
AŠPNB podpísala investičnú zmluvu so správcovskou spoločnosťou 365.invest v máji tohto roka. S výstavbou v Žiari nad Hronom plánujú začať v druhom polroku tohto roka, dokončenie projektu je naplánované do troch rokov od začiatku výstavby. V najbližšom období by chcela firma predstaviť aj investičné projekty v ďalších regiónoch Slovenska.
Výstavba nájomných bytov v Žiari nad Hronom je prvým projektom 365.invest v rámci spolupráce s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). „Pri rozhodovaní a stratégii sme si povedali, že sa nebudeme koncentrovať len na veľké krajské mestá, ale chceme dostupnosť bývania priniesť aj do regiónov, a to hlavne do veľkých okresných miest,“ uviedol Balog. Výhodou Žiaru nad Hronom je podľa jeho slov nízka nezamestnanosť, silná priemyselná zóna a množstvo potenciálnych záujemcov o nájomné bývanie.
V rámci projektu pribudne v Žiari nad Hronom sedempodlažný bytový dom so štyrmi vchodmi. Pozostávať bude zo 14 trojizbových, 62 dvojizbových a dvoch jednoizbových bytov. Priemerná podlahová plocha bytu bude takmer 64 štvorcových metrov, pribudne i 99 parkovacích miest vrátane stojísk na nabíjanie elektromobilov.
Podľa AŠPNB je výstavba v Žiari nad Hromom prvým projektom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania mimo krajských miest. Pre byty bude stanovené regulované nájomné, pri dvojizbovom byte v Banskobystrickom kraji pôjde o približne 480 eur mesačne. Výhodou sú i dlhodobé zmluvy na dobu neurčitú a vybavenie bytov.
„Byty, ktoré sa odovzdávajú u nás do systému, sú už kompletne so všetkými povrchovými plochami, so sanitou, so svietidlami, je tam kuchynská linka, vstavané spotrebiče,“ priblížila generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová s tým, že spustenie registrácie záväzného záujmu na projekt v Žiari nad Hronom očakáva počas júla.
Výstavbu nových nájomných bytov víta aj miestna samospráva, podľa ktorej je dostupnosť bývania v meste problematická. „V Žiari nad Hronom nevznikol dodnes žiadny súkromný bytový projekt s predajom bytov. Sme asi jedno z mála miest, ak nie jediné, kde takýto projekt nebol,“ skonštatoval žiarsky primátor Peter Antal s tým, že v meste za posledné desaťročia pribudli len mestské nájomné byty.
AŠPNB podpísala investičnú zmluvu so správcovskou spoločnosťou 365.invest v máji tohto roka. S výstavbou v Žiari nad Hronom plánujú začať v druhom polroku tohto roka, dokončenie projektu je naplánované do troch rokov od začiatku výstavby. V najbližšom období by chcela firma predstaviť aj investičné projekty v ďalších regiónoch Slovenska.