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V Žiari nad Hronom začali s výstavbou nových nájomných bytov
Po prípravných prácach sa na stavenisku realizujú zemné práce, statické skúšky a príprava inžinierskych sietí a spevnených plôch.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 2. septembra (TASR) - V Žiari nad Hronom sa naplno rozbiehajú stavebné práce na novom bytovom dome, ktorý je projektom správcovskej spoločnosti 365.invest v rámci spolupráce s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB). Po prípravných prácach sa na stavenisku realizujú zemné práce, statické skúšky a príprava inžinierskych sietí a spevnených plôch. TASR o tom informovala PR manažérka spoločnosti Zuzana Blažečková Janove.
Nový bytový dom prinesie do mesta 78 moderných, zariadených nájomných bytov. Situovaný je v novej rozvojovej lokalite za novovzniknutým obchodným centrom. Pozostávať bude zo štyroch vchodov a siedmich nadzemných podlaží. Budú v ňom jedno-, dvoj-, ako aj trojizbové byty, súčasťou projektu bude aj parkovanie a infraštruktúra vrátane prípravy na nabíjanie elektromobilov. Výstavba je plánovaná na obdobie dvoch rokov.
„Začiatok stavebných prác v Žiari nad Hronom je dôležitým míľnikom pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania aj v regiónoch. Veríme, že práve tento projekt ukáže, že kvalitné, dostupné a profesionálne spravované nájomné bývanie tu má svoje miesto a môže sa stať prirodzenou alternatívou k vlastníckemu bývaniu,“ uviedol Radko Rozum zo spoločnosti 365.invest.
Spoločnosť záujemcom pripomenula, že na portáli AŠPNB už spustili možnosť prejaviť záväzný záujem o bývanie. „Teší nás, že v spolupráci s investičným partnerom sa projekt v Žiari nad Hronom dostáva do fázy reálnej výstavby. Spoločne tak prinášame konkrétnu ponuku kvalitného a dostupného nájomného bývania pre ľudí, ktorí hľadajú stabilné bývanie bez potreby zadlžiť sa hypotékou. Veríme, že projekt ukáže, aký význam môže mať spolupráca verejného a súkromného sektora pri rozširovaní dostupného nájomného bývania,“ podotkla generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.
Nový bytový dom prinesie do mesta 78 moderných, zariadených nájomných bytov. Situovaný je v novej rozvojovej lokalite za novovzniknutým obchodným centrom. Pozostávať bude zo štyroch vchodov a siedmich nadzemných podlaží. Budú v ňom jedno-, dvoj-, ako aj trojizbové byty, súčasťou projektu bude aj parkovanie a infraštruktúra vrátane prípravy na nabíjanie elektromobilov. Výstavba je plánovaná na obdobie dvoch rokov.
„Začiatok stavebných prác v Žiari nad Hronom je dôležitým míľnikom pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania aj v regiónoch. Veríme, že práve tento projekt ukáže, že kvalitné, dostupné a profesionálne spravované nájomné bývanie tu má svoje miesto a môže sa stať prirodzenou alternatívou k vlastníckemu bývaniu,“ uviedol Radko Rozum zo spoločnosti 365.invest.
Spoločnosť záujemcom pripomenula, že na portáli AŠPNB už spustili možnosť prejaviť záväzný záujem o bývanie. „Teší nás, že v spolupráci s investičným partnerom sa projekt v Žiari nad Hronom dostáva do fázy reálnej výstavby. Spoločne tak prinášame konkrétnu ponuku kvalitného a dostupného nájomného bývania pre ľudí, ktorí hľadajú stabilné bývanie bez potreby zadlžiť sa hypotékou. Veríme, že projekt ukáže, aký význam môže mať spolupráca verejného a súkromného sektora pri rozširovaní dostupného nájomného bývania,“ podotkla generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.