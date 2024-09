V Žiline bude zavedený množstvový zber odpadu pre rodinné domy

Žilina 25. septembra (TASR) - Od 1. januára 2025 prechádzajú Žilinčania bývajúci v rodinných domoch na nový systém odpadového hospodárstva. Žilinská radnica zavádza množstvový zber komunálneho odpadu, ktorý zvýhodní obyvateľov produkujúcich menšie množstvo nevytriedených smetí. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Nový systém odpadového hospodárstva bude podľa žilinského primátora Petra Fiabáneho spravodlivejší a adresnejší. "Našou snahou je motivovať obyvateľov a nastaviť systém tak, aby tí, ktorí vytvoria menej odpadu a pravidelne ho triedia, zaplatili menej ako tí, ktorí produkujú veľké množstvo odpadu a neseparujú," vysvetlil primátor. Doplnil, že v rámci nových pravidiel si domácnosti zvolia veľkosť nádoby na uskladnenie komunálneho odpadu aj frekvenciu jeho vývozu.



Na rok 2024 dosahoval paušálny poplatok za zmesový komunálny odpad približne 40 eur za osobu. "Ak by mesto nezaviedlo nový systém, tak by sa všetkým Žilinčanom v nasledujúcom roku zvýšil paušálny poplatok na 62 eur. Na základe týchto avizovaných zmien, ktoré by mali v budúcom roku priniesť pozitívne výsledky, môžeme zaviesť miernejšie zvýšenie paušálneho poplatku za odpady," poznamenal Fiabáne.



Ročný paušálny poplatok vo výške 49,60 eura bude platiť v budúcom roku pre všetkých obyvateľov bytových domov a tie domácnosti z rodinných domov, ktoré sa do nového systému neprihlásia.