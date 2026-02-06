< sekcia Ekonomika
V Žiline fungujú tri mestské fotovoltické elektrárne, pribudnú ďalšie
Autor TASR
Žilina 6. februára (TASR) - Energetická spoločnosť mesta Žilina (ESMŽ) prevádzkuje aktuálne tri fotovoltické elektrárne. Fungujú na strechách zariadenia pre seniorov Úsmev, zimného štadióna a najnovšie aj na streche budovy Materskej školy (MŠ) Trnavská. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, v priebehu februára začne ESMŽ s prevádzkou ďalších dvoch fotovoltických elektrární.
Fotovoltickú elektráreň na streche budovy MŠ Trnavská spustila ESMŽ do prevádzky koncom minulého roka. „Fotovoltickú elektráreň tvorí 126 panelov. Okrem samotného zariadenia využívajú zvyšnú vyprodukovanú energiu aj zimný štadión, plaváreň a mestský úrad,“ uviedla Ondrášová.
Mestský podnik ESMŽ do projektu investoval viac ako 73.000 eur, pričom návratnosť tejto investície sa predpokladá približne na osem rokov. „Chceme, aby energia, ktorú si vieme vyrobiť sami, slúžila mestu čo najefektívnejšie. Preto sú naše fotovoltické elektrárne prepojené v systéme zdieľania, čiže ak sa elektrina nespotrebuje priamo v budove, kde vznikne, putuje do ďalších mestských objektov s vysokým odberom elektriny,“ zdôraznil primátor Peter Fiabáne.
Takýto systém podľa jeho slov prispieva nielen k znižovaniu nákladov, ale aj k posilňovaniu energetickej sebestačnosti. „Teší ma, že už tento mesiac spustíme do prevádzky ďalšie dve fotovoltické elektrárne - konkrétne na budovách Materskej školy Suvorovova a Mestskej polície Žilina,“ dodal Fiabáne.
