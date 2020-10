V Žiline otestujú prvú z 25 nových elektrických jednotiek

Žilina 2. októbra (TASR) - Prvá elektrická jednotka z najväčšieho tendra v histórii Železničnej spoločnosti Slovensko dorazila do Žiliny na skúšky a testovanie. Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča obstarala ZSSK 25 kusov elektrických jednotiek Panter v celkovom objeme 160 miliónov eur, ktoré budú jazdiť na elektrifikovaných tratiach Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja.



„Do prevádzky budú postupne nasadené dve verzie elektrických jednotiek. Trinásť kusov trojčlánkovej s dĺžkou 80 metrov a kapacitou 247 miest na sedenie a 12 kusov štvorčlánkovej s dĺžkou 106 metrov a kapacitou 343 miest na sedenie,“ uviedol Kováč.



Elektrická jednotka radu 660 s maximálnou rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu má bezbariérové nástupné priestory so širokými nástupnými dverami a s veľkopriestorovým interiérom.



„V žilinskom aj trenčianskom regióne sú na bezbariérový prechod do nového vlaku vhodné všetky železničné stanice a zastávky na modernizovanom koridore.



Ďalej ponúka elektrická jednotka multifunkčné oddelenie pre osoby s obmedzenou mobilitou, pre invalidné vozíky, kočíky a bicykle, bezpečnostný kamerový systém, akustický a vizuálny informačný systém, zásuvky pre napájanie prenosných zariadení (notebooky a mobily) a wi-fi pripojenie na internet,“ dodal hovorca ZSSK.