VIDEO: V Žiline pribudne 121 nájomných bytov
Aktuálne majú v systéme zaregistrovaných viac ako 10.200 ľudí.
Autor TASR
Žilina 18. septembra (TASR) - Do systému štátom podporovaného nájomného bývania pribudne rámci projektu rezidencia Lesopark viac ako 120 nájomných bytov. Informovala o tom generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
„Rezidenčný projekt Lesopark v Žiline nám do systému plánuje vložiť náš investičný partner Kooperativa. Je tu 121 bytov v troch bytových domoch. Verím, že počas najbližších týždňov projekt skolaudujú a následne po požiadaní Kooperativy o schválenie projektu budeme môcť spustiť registráciu záväzného záujmu,“ doplnila Lisová.
Ako dodala, v rámci systému evidujú veľký záujem o dostupné nájomné bývanie. Aktuálne majú v systéme zaregistrovaných viac ako 10.200 ľudí.
„Agentúra v ostatných mesiacoch a týždňoch podpísala memorandá o spolupráci nielen so Slovenskou poštou, ale aj s Ministerstvom vnútra SR. Verím, že príslušníci Policajného zboru budú mať možnosť bývať v tomto bytovom dome,“ uzavrela riaditeľka.
