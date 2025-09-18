Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
VIDEO: V Žiline pribudne 121 nájomných bytov

Na snímke projekt štátom podporovaného nájomného bývania Rezidencia Lesopark počas tlačovej konferencie k predstaveniu nových bytov, ktoré pribudnú do systému štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku vo štvrtok 18. septembra 2025 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Aktuálne majú v systéme zaregistrovaných viac ako 10.200 ľudí.

Autor TASR
Žilina 18. septembra (TASR) - Do systému štátom podporovaného nájomného bývania pribudne rámci projektu rezidencia Lesopark viac ako 120 nájomných bytov. Informovala o tom generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.

„Rezidenčný projekt Lesopark v Žiline nám do systému plánuje vložiť náš investičný partner Kooperativa. Je tu 121 bytov v troch bytových domoch. Verím, že počas najbližších týždňov projekt skolaudujú a následne po požiadaní Kooperativy o schválenie projektu budeme môcť spustiť registráciu záväzného záujmu,“ doplnila Lisová.



Ako dodala, v rámci systému evidujú veľký záujem o dostupné nájomné bývanie. Aktuálne majú v systéme zaregistrovaných viac ako 10.200 ľudí.

„Agentúra v ostatných mesiacoch a týždňoch podpísala memorandá o spolupráci nielen so Slovenskou poštou, ale aj s Ministerstvom vnútra SR. Verím, že príslušníci Policajného zboru budú mať možnosť bývať v tomto bytovom dome,“ uzavrela riaditeľka.
