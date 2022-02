V Žiline pribudnú tento rok cyklotrasy a cykloprístrešky za 680.000eur

Žilina 20. februára (TASR) – Podpora alternatívnych druhov dopravy, nezaťažujúcich životné prostredie, je hlavným cieľom aktivity žilinskej radnice. Tá v tomto roku rozšíri možnosti využitia cyklodopravy o nové cyklotrasy a cykloprístrešky.



Ako informoval hovorca Žiliny Vladimír Miškovčík, v najbližších mesiacoch budú v meste realizovať cykloprojekty, na ktoré Európska únia a štát poskytnú takmer 680.000 eur. Žilinská samospráva bude projekty realizovať prostredníctvom financií z projektov Európskej únie a z vlastných zdrojov.



„V uplynulých dňoch sa začali práce na viac ako kilometrovom úseku cyklotrasy. Povedie po Ulici M. R. Štefánika a spojí cyklotrasu na Košickej ulici s Námestím Andreja Hlinku. Vybuduje sa aj prvý úsek cyklotrasy na Rosinskej ceste. Tá povedie zo sídliska Vlčince smerom na Vodné dielo Žilina. Celková dĺžka trasy pre bicykle bude 1242 metrov. Druhý úsek je pripravený, čaká sa na schválenie finančných prostriedkov z eurofondov. Na treťom úseku cyklotrasy prebieha majetkovo-právne vysporiadanie,“ priblížil hovorca.



Ako dodal, stavebné práce sa začali aj na dobudovaní cyklotrasy zo sídliska Solinky do centra mesta. V pláne je aj realizácia cyklotrasy s celkovou dĺžkou 2350 metrov. Spojiť by mala centrum mesta a Slnečné schody pri žilinskom sídlisku Hájik.



V súčasnosti môžu nadšenci cyklistiky na území Žiliny využívať približne 13 kilometrov značených cyklotrás vrátane obojsmernej prevádzky na sídlisku Hliny. Plán rozšírenia by mal dosiahnuť úroveň takmer 16 kilometrov.