V Žiline testujú mobilnú nabíjaciu jednotku pre elektrické vozidlá

Žilina 3. mája (TASR) – Vodiči elektrických áut v Žiline môžu najbližšie dva mesiace požiadať prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne o bezplatné nabitie mobilnou nabíjacou jednotkou. Ide o prvú testovaciu aktivitu v rámci medzinárodného projektu Urban Mobile Charging (UMG), ktorý bude pokračovať v holandskom meste Helmond a v nemeckom meste Braunschweig. Vedúca oddelenia medzinárodných výskumných projektov ERAdiate+ Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) Tatiana Kováčiková o tom informovala v utorok po predstavení nabíjacej jednotky na pôde UNIZA.



Doplnila, že ide o dvojročný projekt. "Mesto Žilina a UNIZA testujú mobilnú nabíjaciu jednotku ako prví. Účelom je zber a analýza údajov. Už teraz predpokladáme, že táto služba sa osvedčí v mestských podmienkach. V druhom roku bude testovanie v mestách Helmond a Braunschweig, kde sa doplnia niektoré funkcionality mobilnej nabíjacej jednotky, ako je robotické rameno a funkcia autonómneho presunu v rámci parkovacieho domu," uviedla Kováčiková.



Mobilná nabíjacia jednotku pre elektrické vozidlá s názvom Nimbee má podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Nimble Energy a autora myšlienky Jana Šamala zbaviť majiteľov elektromobilov závislosti od nabíjacích staníc. "Okrem Prahy, kde sme ho testovali, zatiaľ tento projekt v Európe nefunguje. V princípe je to služba do mestskej aglomerácie. Vieme z rôznych vlastných aj zahraničných štúdií, že zhruba 40 percent ľudí v meste nikdy nebude mať prístup k vlastnej dobíjacej zásuvke," priblížil.



Autá na elektrický pohon využíva aj Mestský úrad (MsÚ) v Žiline. "Pri kúpe nového auta zvažujeme, či nie je vhodnejšia elektrická verzia. Je to alternatívny zdroj dopravy, ktorý dnes má preferenciu a vnímame ho. Elektrické autá využívame na presun predovšetkým v prostredí mesta, čo sú vzdialenosti do niekoľko desiatok kilometrov," dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne s tým, že jednu nabíjaciu stanicu má MsÚ v priestoroch vozového parku.